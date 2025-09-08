Γιώργος Λιάγκας: Οι δηλώσεις του λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής του

«Δεν κοιτάω ποτέ τι κάνουν οι απέναντι εκπομπές», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Λίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι την επίσημη πρεμιέρα της εκπομπής «Το πρωινό», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος, έκανε ορισμένες δηλώσεις στον δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη, από την εκπομπή «Το ‘χουμε», με τον Κώστα Τσουρό.

Μέσω των όσων είπε λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας, αποκάλυψε και ορισμένες λεπτομέρειες για τα όσα έπονται στη νέα σεζόν, μιλώντας μάλιστα και για το πώς ο ίδιος επηρεάζεται από τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το ‘χουμε»

Ο παρουσιαστής λοιπόν αναφέρθηκε στο χιουμοριστικό τρέιλερ της εκπομπής, κατά την διάρκεια του οποίου, δεν άφηνε κανέναν από τους συνεργάτες του να μιλήσουν, ενώ εξήγησε την σκέψη του πίσω από την ιδέα του σποτ: «Ξεκίνησαν οι συσκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς μιλάω περισσότερο απ΄ όσο πρέπει», σχολίασε αρχικά για να συνεχίσει:

«Γίνεται όλη αυτή η πλάκα, ότι δεν αφήνω κανέναν να μιλάει και σκέφτηκα να το κάνουμε λίγο τρολ, να είναι χιουμοριστικό. Προφανώς ήξεραν όλοι ότι θα σπικάρω, το trailer ήταν μια ιδέα του σταθμού όχι δικιά μου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην αλλαγή στην ώρα έναρξης της εκπομπής, καθώς φέτος, «Το πρωινό», θα βγαίνει στον «αέρα» μια ώρα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι:

«Στις 9 θα ξεκινάμε. Παντού υπάρχει ανταγωνισμός. Πάντα είχα μία λογική στην τηλεόραση να μην κοιτάω τι κάνουν οι απέναντι εκπομπές, ποτέ. Είναι εξαιρετικές όλες οι εκπομπές και μαχόμαστε για το καλύτερο, άμα χάσεις χρόνο να δεις τι κάνει ο απέναντι, έχεις χάσει χρόνο από τον χρόνο το δικό σου, το τι θα κάνεις καλύτερα εσύ. Άρα εστιάζω το τί θα κάνουμε καλύτερα εμείς».