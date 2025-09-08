Μαρίνα Σπανού: «Βάζω όριο στην επιτυχία»

Η Μαρίνα Σπανού, στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Μια ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι η Μαρίνα Σπανού, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», με οικοδεσπότες την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η νεαρή ερμηνεύτρια λοιπόν, μίλησε για το πως βιώνει και πώς αντιμετωπίζει η ίδια την μεγάλη της επιτυχία στο κομμάτι της μουσικής, ενώ προσέγγισε και το ζήτημα της οικογένειάς της και την στήριξη που λαμβάνει.

Όσα δήλωσε η Μαρίνα Σπανού

Αναλυτικότερα λοιπό, η Μαρίνα Σπανού, διευκρίνισε πως βάζει ορισμένα όρια στον εαυτό της και στο πώς διαχειρίζεται την επιτυχία που έχει γνωρίσει έως τώρα.

Μάλιστα δεν δίστασε να αποκαλύψει πως τη φετινή σεζόν, είχε περισσότερη αγωνία αναφορικά με το πόσο κόσμο θα έχει η κάθε της εμφάνιση, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχα φέτος αγωνία. Η φετινή στιγμή, είναι η δοκιμαστική περίοδος. Ποιοι ήρθαν για να μείνουν».

Σε δεύτερο χρόνο, οι δύο οικοδεσπότες, ρώτησαν την ερμηνεύτρια αναφορικά με το πώς η ίδια αντιμετωπίζει την επιτυχία, ενώ η ίδια δήλωσε:

«Βάζω όριο στην επιτυχία μου. Ένα όριο ταπεινότητας σε υπερβολικό βαθμό. Δυστυχώς. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ευτυχές και ταυτόχρονα είμαι έτοιμη να το καταρρίψω όλο και να πω ότι τώρα όμως δεν θα ξανασυμβεί».

«Καλό είναι να μην βάζουμε κανένα όριο, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία», συμπλήρωσε.

Έπειτα η Μαρίνα Σπανού, απάντησε στην ερώτηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, σχετικά με το πώς η ίδια αντιμετωπίζει την τόσο μεγάλη έκθεση στο κοινό, ενώ η ίδια σχολίασε: Είναι μπερδευτικό αλλά δεν με αποπροσανατολίζει μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχει ένας πολύ σταθερός πυρήνας και σε εμένα, και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου, και με τους συνεργάτες μου».

Παράλληλα, αναφορικά με τυχόν αρνητικά σχόλια, η ίδια δήλωσε πως δεν την επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο επηρεάζουν τους γονείς της: «Ακούς τόσες πολλές απόψεις από κόσμο που ίσως δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Δεν χρειάζεται να τις ακούς όλες», δήλωσε αρχικά, για να συνεχίσει λέγοντα πως έτσι και αλλιώς η γενιές πλέον, λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έρχονται συνέχεια σε επαφή με νέα ερεθίσματα.

Μιλώντας για τους γονείς και τα αρνητικά σχόλια δήλωσε: «Τα αρνητικά σχόλια επηρεάζουν περισσότερο αυτούς. Εγώ κάτι θα το κάνω αυτό το σχόλιο. Θα το κάνω δημιουργία; Θυμό; Με κάποιο τρόπο θα εξατμιστεί και θα φύγει. Αφορά εμένα 100% και θα το διαχειριστώ όπως θέλω. Εκείνοι δεν ξέρουν τι να το κάνουν, στέκονται σε αυτό και είναι αμήχανοι».