Μπέττυ Μαγγίρα: Η επιθυμία της για το επαγγελματικό της μέλλον

Μπέττυ Μαγγίρα: Η επιθυμία της για το επαγγελματικό της μέλλον Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @betty_maggira
Όσα αποκάλυψε η Μπέττυ Μαγγίρα για την επαγγελματική της πορεία.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα», όπου και αναφέρθηκε στο επαγγελματικό και τηλεοπτικό της μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στην εκπομπή της στο ραδιόφωνο, δήλωσε αγχωμένη για την πρεμιέρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μεγάλη πρεμιέρα, μεγάλο άγχος. Δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ. Σε αυτό το πρωινό θα ακούτε την Μαντάμ Μπακίρα, η οποία θα λύνει τα ερωτικά προβλήματα των ακροατών».

Όσα αποκάλυψε η Μπέττυ Μαγγίρα

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, η ίδια απάντησε στο σχόλιο του δημοσιογράφου της εκπομπής, Αλέξη Μίχα, ο οποίος προσέγγισε το ενδεχόμενο μουσικών εμφανίσεών της την φετινή σεζόν: «Για να δούμε, Αλέξη, θα πέσεις μέσα; Κάτι συζητάω, κάτι ετοιμάζω. Μακάρι όλα να πάνε καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μπέττυ Μαγγίρα, είχε αναλάβει την παρουσίαση μιας νέας εκπομπής της ΕΡΤ, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι επίσημα, ενώ έως τώρα, φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει το εγχείρημα. Η ίδια ωστόσο, δήλωσε πως θα ήθελε πολύ να πραγματοποιηθεί, ενώ έκανε και ορισμένες διευκρινήσεις:

«Υπάρχουν πιθανότητες να δούμε αυτή την εκπομπή. Κάναμε διάφορες κρούσεις με την εταιρεία παραγωγής. Αυτή η εκπομπή θα γίνει όπως και να έχει. Είμαι στο μουντ να το κάνω, δεν θα με σταματήσει κάνεις από το να την κάνω. Δεν έχει σημασία τι ήταν αυτό που το σταμάτησε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή αυτή η εκπομπή θα γίνει. Κρούση δεν υπάρχει από κάποιο κανάλι, αλλά και να το σκέφτονται, κρούση δεν υπάρχει».

Πρόσθεσε μάλιστα την επιθυμία της και την θετικής της διάθεση ως προς την συγκεκριμένη εκπομπή: «Δεν είμαι αποφασισμένη μόνο για αυτό. Αν έρθει κάτι που μου ταιριάζει, θα πω ναι. Απλά με αυτή την εκπομπή είμαι στο μουντ για να την κάνω. Πρέπει να βγω και να τα πω».

