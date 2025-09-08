Ιωάννα Παππά: Όσα αποκάλυψε για το γιο της- Γιατί δεν απέκτησε δεύτερο παιδί

Καλεσμένη στο «Καλοκαίρι Παρέα», βρέθηκε η ηθοποιός Ιωάννα Παππά.

Σε μια ξεχωριστή και αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Ιωάννα Παππά, σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1, όπου και μίλησε με την παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου. Ενώ, οι δύο γυναίκες, προσέγγισαν θέματα που αφορούν την οικογένεια της ηθοποιού, το γιο της, καθώς και την επαγγελματική της πορεία.

Ταυτόχρονα μάλιστα, η Ιωάννα Παππά, εκμυστηρεύτηκε και το λόγο για τον οποίο δεν προχώρησε και σε μια δεύτερη εγκυμοσύνη.

Η Ιωάννα Παππά στον καναπέ του «Καλοκαίρι Παρέα»

Η παρουσιάστρια λοιπόν, υποδέχθηκε την Ιωάννα Παππά και την καλωσόρισε λέγοντας πως επρόκειτο για ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ενώ η ηθοποιός, μίλησε για τη ζωή της, τα σχέδιά της αλλά και την οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

Αναφορικά με το γιο της, η ηθοποιός, είπε πως πλέον είναι 6 ετών και θα ξεκινήσει το δημοτικό, ενώ δεν δίστασε να αναφέρει και ορισμένες λεπτομέρειες σε σχέση με τα «μαθήματα» που η ίδια θέλει να του δώσει: «Ο γιος μου είναι 6 ετών και θα πάει πρώτη δημοτικού. Δεν θέλω να γίνει βίαιος και θέλω να προσπαθήσει να βρει τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Θα προσπαθήσω να του ενισχύσω την αυτοπεποίθηση σε σχέση με αυτό που είναι. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι να χτιστεί ένας άξονας πολύ σταθερός και εκεί θα πρέπει κάπως να ανταπεξέλθει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δε τόνισε, πως ορισμένες συμπεριφορές των ανθρώπων την δυσκολεύουν: «Μου έχουν τύχει όλα με τον γιο μου. Δεν μπορώ την αγένεια και την ειρωνεία. Μου έχει συμβεί περιστατικό και έχω φερθεί με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρά τα παιδιά τώρα για να τα αντιμετωπίσουν όλα μόνα τους».

Βέβαια, όσον αφορά το ενδεχόμενο μια νέας εγκυμοσύνης, η Ιωάννα Παππά, εκμυστηρεύτηκε στην παρουσιάστρια πως ο γιος της, της ζητάει ένα αδελφάκι, ωστόσο η ίδια- παρά το γεγονός πως είχε σκεφτεί την απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού- στο τώρα δεν θα ήθελε να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και εξήγησε το λόγο πίσω από την απόφασή της:

«Είχα σκεφτεί να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να έχεις βοήθεια. Οπότε απέκλεισα το ενδεχόμενο της δεύτερης εγκυμοσύνης. Το παιδί βέβαια ζητάει ένα αδελφάκι. Δεν είναι μόνο να έχεις μια βοήθεια για λίγες ώρες. Εμένα κυρίως στο σπίτι μου μπαίνουν μόνο άνθρωποι που γνωρίζω, που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».