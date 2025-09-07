Games
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα και το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα και το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο
Η μεγάλη αγκαλιά και το χειροκρότημα του κόσμου.

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τον κόσμο που βρέθηκε χθες στο θέατρο Λυκαβηττού για την παράσταση «Αινιγματικές παραλλαγές» όταν στο τέλος της παράστασης, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για τον Γιάννη Μπέζο, με τον ίδιο να τον αγκαλιάζει θερμά και όλο το θέατρο να χειροκροτεί.

«Οι άνθρωποι στην πορεία μας ξεχνάμε να λέμε ένα ευχαριστώ εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Κι επειδή ξεκινώντας αυτή την περιοδεία, ο φίλος μου και υπέροχος συνάδελφος, κύριος Γιάννης Μπέζος μου εκμυστηρεύτηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία ή θα έρχεται ως επισκέπτης σε κάποια, ασυναίσθητα με έπιασε ένα άγχος, ένα σφίξιμο ότι δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα τον ξαναδώ στη σκηνή, γιατί έτσι τον συνάντησα εγώ πρώτη φορά, λόγω της ηλικίας μου.

Και κατάφερα και είχα την τύχη να τον συναντήσω σε αυτή την παράσταση. Οπότε, εύχομαι να μη συμβεί αυτό που μου είπε στην αρχή. Αλλά άκουσα ότι είχε έρθει 21 ετών σε μια συναυλία του κυρίου Θεοδωράκη ως παιδί να δει και σκέφτηκα όλη την πορεία και όλη τη διαδρομή του σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός, θα ήθελα να τον τιμήσω εγώ μαζί με εσάς με ένα υπέροχο, μεγάλο χειροκρότημα και να τον ευχαριστήσουμε», είπε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

