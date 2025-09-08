Οι δημόσιες ευχές της Άννας Βίσση στον Νίκο Καρβέλα

Οι τρυφερές ευχές της Άννας Βίσση στον Νίκο Καρβέλα.

Η απόλυτη ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση, ευχήθηκε μέσω social media στον Νίκο Καρβέλα για τα γενέθλιά του.

Ο γνωστός συνθέτης είχε γενέθλια χθες, και η πρώην σύζυγός του μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία συνοδεύοντάς την με τα λόγια: «Mεγαλώνεις μεγαλώνοντας. Μαζί σου πάντα στα πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου».

Η Άννα Βίσση, συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.

{https://www.instagram.com/reel/DOUXfTLjFJG/?utm_source=ig_web_copy_link}