Το «φιλί της ζωής» από την Altomare στην Volton, η Ολυμπία Οδός, η Vission Music των Βίσση - Κούστα, οι νέες εταιρείες ακίνητων του Θανάση Μαρτίνου και η γνωμοδότηση του ΝΣΚ για το έργο της Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Κρατουμένων

Στήριξη της Volton από την Altomare

Τη χρηματοοικονομική ανάσα που απαιτείται για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της αναμένεται να εξασφαλίσει η Volton Ελληνική Ενεργειακή μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Altomare, η οποία ελέγχεται από τους Δημήτρη Μπάκο και Γιάννη Καϋμενάκη. Η Altomare, βασικός δανειστής της ενεργειακής εταιρείας που ανήκει επίσης στους ίδιους επιχειρηματίες, συμφώνησε να προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση μέρους των απαιτήσεών της, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται κομβικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της Volton. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση του 2024, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο κύκλος εργασιών της Volton ανήλθε σε 146,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,7% σε σύγκριση με το 2023, ενώ σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 150,8 εκατ. ευρώ. Παρά τη θετική πορεία των εσόδων, τα οικονομικά αποτελέσματα παρέμειναν έντονα αρνητικά, με ζημιές μετά φόρων ύψους 37,8 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 39,0 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. Η επιδείνωση αυτή αποτυπώθηκε και στη θέση των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία στο τέλος του 2024 διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα, στα -88,6 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και -87,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, υποχωρώντας κάτω από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου. Υπό τις συνθήκες αυτές οι μέτοχοι προχώρησαν αποφάσισαν την κεφαλαιοποίηση της υφιστάμενης οφειλής της Volton προς την Altomare. Κεντρικό ρόλο στη χρηματοδοτική διάρθρωση της εταιρείας διαδραματίζει το ομολογιακό δάνειο που συνδέεται με την Altomare, η οποία εμφανίζεται ως βασικός συνδεδεμένος δανειστής, με συνολικές απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα 93 εκατ. ευρώ.

Μέρος των απαιτήσεων αυτών θα μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο, οδηγώντας σε μείωση του συνολικού δανεισμού και σε βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης της Volton. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιανουαρίου 2026 και προβλέπει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα καλυφθούν από την Altomare μέσω ισόποσου συμψηφισμού απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση της Volton και του ομίλου, αποκαθιστώντας την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και στηρίζοντας τη συνέχιση της δραστηριότητας.

Ικανοποιημένες οι τράπεζες

Όπως και είναι αναμενόμενο, ικανοποιημένες από την εξέλιξη αυτή είναι οι τράπεζες που έχουν σήμερα έκθεση στην Volton. Αθροίζοντας τον βραχυπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό προκύπτει ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανέρχόταν στη χρήση 2024 σε 22,44 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί με διαφορά τον μεγαλύτερο τραπεζικό δανειστή, με συνολικό άνοιγμα περίπου 18,08 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,65 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμα και 3,43 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμα. Η Alpha Bank ακολουθεί με συνολικό δανεισμό περίπου 1,98 εκατ. ευρώ, προερχόμενο από 1,25 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα και 0,73 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμα. Η Attica Bank εμφανίζει συνολικό δανεισμό 1,17 εκατ. ευρώ, συνδυάζοντας 0,20 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα και 0,97 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμα. Η Optima Bank έχει σαφώς μικρότερη έκθεση, συνολικά περίπου 0,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 0,34 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμα και 0,04 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμα. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει αποκλειστικά στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό με ποσό 0,83 εκατ. ευρώ.

Η νέα σύμπραξη Βίσση – Κούστα

Η Άννα Βίσση και ο Γιάννης Κούστας, μέσω της ναυτιλιακής του εταιρείας Sotel Navigation, προχώρησαν χθες από κοινού στη σύσταση της Vission Music ΙΚΕ. H νέα εταιρεία συστάθηκε με έδρα τα γραφεία της Danaos Shipping στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά και με εταιρικό κεφάλαιο ύψους 18.000 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 2.000 εταιρικά μερίδια, εκ των οποίων τα 1.800 αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και τα 200 σε εξωκεφαλαιακές. Στη μετοχική σύνθεση, ποσοστό 90% κατέχει η Sotel Navigation, η οποία εισέφερε το σύνολο του κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 10% ανήκει στην Άννα Βίσση μέσω εξωκεφαλαιακής εισφοράς. Η εισφορά αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών και τη συμμετοχή της στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας για χρονικό διάστημα 20 ετών και αποτιμήθηκε συνολικά σε 2.000 ευρώ. Η Vission Music ΙΚΕ θα έχει ως κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών μέσων και κασετών, ενώ το αντικείμενό της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η παραγωγή και ηχογράφηση μουσικών έργων, οι μουσικές εκδόσεις, η ζωντανή ηχογράφηση, η διοργάνωση και παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και η διαχείριση και προώθηση καλλιτεχνών και μουσικού περιεχομένου. Στους δηλωμένους σκοπούς εντάσσονται επίσης η δισκογραφική παραγωγή, η διανομή μουσικού περιεχομένου σε ψηφιακές πλατφόρμες, η διοργάνωση συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της ψυχαγωγίας, καθώς και η έκδοση εντύπων και ψηφιακού περιεχομένου σχετικού με τη μουσική και το θέαμα. Τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας έχει αναλάβει η Νίκη Βίσση Μπούφη, αδελφή της Άννας Βίσση.

Η Ολυμπία Οδός

Αλλαγές επήλθαν στον καταστατικό της εταιρείας Ολυμπία Οδός ΑΕ , με ουσιαστική αποσαφήνιση και αυστηροποίηση των κανόνων που αφορούν τόσο στη μετοχική της σύνθεση όσο και τον τρόπο λήψης κρίσιμων αποφάσεων. Σε ό,τι αφοράσ τη μεταβίβαση μετοχών, το καταστατικό περιγράφει πλέον με πιο ξεκάθαρο και δεσμευτικό τρόπο ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη μετοχική σύνθεση δεν αποτελεί απλή ιδιωτική πράξη μεταξύ μετόχων, αλλά συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις της εταιρ3ίας απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο και στους δανειστές της. Έτσι, ενισχύεται η αρχή ότι μεταβιβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τον έλεγχο ή τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας επιτρέπονται μόνο εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που θέτει η σύμβαση παραχώρησης. Παράλληλα, οι αλλαγλες στο καταστατικό ενδυναμώνουν ρητά την προστασία των δανειστών, καθιστώντας σαφές ότι αποφάσεις με άμεσες ή έμμεσες οικονομικές συνέπειες δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τα χρηματοδοτικά έγγραφα και τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται ο κίνδυνος λήψης εταιρικών αποφάσεων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη χρηματοδοτική ισορροπία του έργου ή να θίξουν τα δικαιώματα των πιστωτών. Υπενθυμίζεται πως η Ολυμπία Οδός λειτουργεί υπό κοινοπραξία τεσσάρων βασικών μετόχων. Το μετοχικό κεφάλαιο κατέχουν η Vinci Concessions με 36,03%, η Άβαξ Παραχωρήσεις με 23,01%, η Aktor Παραχωρήσεις AE με 20,48% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AE με 20,48%.

Νέες εταιρείες ακίνητων από τον Θανάση Μαρτίνο

Δυο νέες εταιρείες για την κατασκευή, εκμετάλλευση και εμπορία ακινήτων ίδρυσε η οικογένεια του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου. Η πρώτη είναι η Αέρηδες Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα τη Γλυφάδα και μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5,51 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του κεφαλαίου καλύφθηκε μέσω εισφοράς ακινήτων, τα οποία αποτιμήθηκαν στο ίδιο ποσό, ενώ η αντικειμενική τους αξία ανέρχεται σε περίπου 3,85 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία ακινήτων, στη διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, καθώς και στη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. Όπως προκύπτει από τα συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης, ως ιδρυτές της Αέρηδες Κτηματική και εισφέροντες τα ακίνητα εμφανίζονται ο Θανάσης Μαρτίνος, η σύζυγός του Μαρίνα Μαρτίνου, καθώς και οι Μαρίνα Μαρία Μαρτίνου και Γεωργία Μαρτίνου. Η δεύτερη εταιρεία είναι η Ηπίτη Κτηματική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 3,26 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου μέσω εισφοράς ενός ακινήτου ίσης αποτιμηθείσας αξίας, με την αντικειμενική αξία του εισφερόμενου ακινήτου να διαμορφώνεται σε περίπου 3,98 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, με μοναδικό μέτοχο τον Θανάση Μαρτίνο, ο οποίος εμφανίζεται ως ο αποκλειστικός κύριος και ελέγχων το εταιρικό σχήμα.

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Κρατουμένων

Το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και άλλων πέντε φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, επανέφερε με ένταση στο προσκήνιο τις χρόνιες παθογένειες στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύεται ένας πακτωλός δημόσιων και κοινοτικών πόρων σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών. Οι εξελίξεις αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την ύπαρξη ενός άτυπου «καρτέλ της κατάρτισης», το οποίο φέρεται να συνδέεται με φαινόμενα διαπλοκής και διασπάθισης χρημάτων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ήρθε με γνωμοδότησή του που δημοσιεύθηκε χθες να αναδείξει μια ακόμη υπόθεση στον ίδιο χώρο, μικρότερης μεν βαρύτητας σε σχέση με την υπόθεση Παναγόπουλου, αλλά ενδεικτική των στρεβλώσεων που καταγράφονται. Με τη γνωμοδότηση 76/2025 του Τμήματος Δ΄, η οποία εκδόθηκε έπειτα από ερώτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το ΝΣΚ έκρινε ότι η προσθήκη όρου για την υλοποίηση δράσεων εξ αποστάσεως κατάρτισης στο έργο «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Κρατουμένων» συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Νομικού Συμβουλίου, ο συγκεκριμένος όρος δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο της σύμβασης που είχε υποβληθεί στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η μεταγενέστερη εισαγωγή του αλλάζει τον τρόπο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία», χωρίς να έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου. Κατά το ΝΣΚ, η πρακτική αυτή αντίκειται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούμενο από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους, αφορά την παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε ανήλικους και ενήλικους κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Από το ιστορικό της υπόθεσης προκύπτει ότι τόσο η διακήρυξη όσο και το σχέδιο σύμβασης που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο προέβλεπαν ρητά ότι η κατάρτιση θα πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με δια ζώσης μεθόδους. Η δυνατότητα τηλεκατάρτισης προστέθηκε εκ των υστέρων στο τελικό κείμενο της σύμβασης, με επίκληση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επισημαίνει ότι, εφόσον η τροποποίηση αυτή κριθεί ουσιώδης και δεν υποβλήθηκε σε νέο προσυμβατικό έλεγχο, ανακύπτουν ζητήματα ακυρότητας της σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει. Παράλληλα, τίθενται σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των πληρωμών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και για τις ενδεχόμενες έννομες συνέπειες τόσο για την αναθέτουσα αρχή όσο και για τον ανάδοχο, ιδίως ως προς δαπάνες που δεν στηρίζονται σε νόμιμο συμβατικό πλαίσιο.

Ωστόσο, από το περιεχόμενο της γνωμοδότησης δεν προκύπτει ότι ολόκληρη η διαγωνιστική διαδικασία κρίθηκε παράνομη. Το ΝΣΚ διευκρινίζει ότι η αρχική διαδικασία και η σύμβαση, όπως είχαν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θεωρούνται νόμιμες. Το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στη μεταγενέστερη προσθήκη του όρου για την εξ αποστάσεως κατάρτιση, η οποία, λόγω του τρόπου με τον οποίο εισήχθη, χαρακτηρίζεται προβληματική και δυνητικά άκυρη. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε μερική ακυρότητα της σύμβασης και να δημιουργήσει εμπλοκές στις πληρωμές που συνδέονται αποκλειστικά με την τηλεκατάρτιση.

Η γνωμοδότηση εκδόθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και της αποπληρωμής των δαπανών του, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα διαχειριστικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την ιστορία αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της «ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο δημοσιότητας, καθώς το όνομά του είχε συνδεθεί, όπως και εκείνο των πρωταγωνιστών της υπόθεσης Παναγόπουλου, με την υπόθεση του λεγόμενου «Σκοιλ Ελικικού» το 2020.