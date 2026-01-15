Η ανάρτηση για τα αυτοκόλλητα στην Ολυμπία Οδό.

Ταξιδεύοντας στην Ολυμπία Οδό, ίσως πολλοί έχουν παρατηρήσει κάποια αυτοκόλλητα πουλιών στη διαδρομή τους. Για ποιο λόγο είναι πάνω στα ηχοπετάσματα;

Με ανάρτηση στα social media της Ολυμπίας οδού, από τον αυτοκινητόδρομο εξήγησαν ότι πρόκειται για μέτρο που στοχεύει στην προστασία των πτηνών από μια «επώδυνη πρόσκρουση».

«Ήξερες ότι τα αυτοκόλλητα των πουλιών που είναι κολλημένα στα ηχοπετάσματα της Ολυμπίας Οδού προστατεύουν τα πτηνά από μία επώδυνη πρόσκρουση;», αναφέρει η ανάρτηση.

«Η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής απαιτεί την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας», συμπλήρωνει η Ολυμπία Οδός.

{https://x.com/OlympiaOdosSA/status/2011820121153556944}