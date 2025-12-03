Η Ολύμπια Οδός περνά επίσημα σε νέα εποχή, καθώς γίνεται ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά με αυτόματα μηχανήματα στα διόδια.

Η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε ότι από το Μιντιλόγλι έως Καμίνια μήκους 10 χλμ., του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου θα τεθεί σε λειτουργία από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Ακόμη θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα-Κυλλήνη (46,5χλμ.).

Την ίδια στιγμή αξίζει να σημειωθεί πως η Πατρών-Πύργου αποτελεί την πρώτη μεγάλη αναβάθμιση αυτοματοποιημένου αυτοκινητόδρομου στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα αυτόματης πληρωμής.

Αίτηση για την έκδοση της ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.