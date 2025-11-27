Μεγάλη κινητοποίηση των ομάδων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και της άνεσης κατά την οδήγηση.

Με την έναρξη της χειμερινής περιόδου, η Ολυμπία Οδός ενεργοποιεί το πρόγραμμα χειμερινών λειτουργιών.

Οι επιχειρησιακές βάσεις σε πέντε (5) θέσεις στον αυτοκινητόδρομο βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις του χειμώνα, ενώ οι ομάδες λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου πραγματοποιούν ασκήσεις χειμερινής ετοιμότητας.

Ο χειμερινός στόλος που περιλαμβάνει εκχιονιστικά και αλατιέρες, έχει εξοπλιστεί για την περίοδο των χιονοπτώσεων.

Ταυτόχρονα, η Ολυμπία Οδός υλοποιεί καμπάνια ευαισθητοποίησης των οδηγών σχετικά με την απαραίτητη προετοιμασία που μπορούν να κάνουν στα οχήματα τους.

Ασκήσεις Χειμερινής Ετοιμότητας

Οι ασκήσεις χειμερινής ετοιμότητας πραγματοποιήθηκαν ανά Τομέα, και συγκεκριμένα: Από τον Τομέα Ελευσίνα-Ξυλόκαστρο στο Κέντρο Λειτουργίας Άνω Βλυχάδας Μεγάρων την Πέμπτη 20/11/2025 και από τον Τομέα Ξυλόκαστρο-Μιντιλόγλι, στο Κέντρο Λειτουργίας της Πάτρας, στην Τεχνική Βάση Ακράτας και στην Τεχνική Βάση Πύργου την Πέμπτη 13/11/2025.

Αναλυτικότερα, οι ασκήσεις περιλαμβάνουν πρώτα τον έλεγχο και τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων έργου σε ανοιχτό χώρο, έπειτα την παρουσίαση του εγχειριδίου χειμερινής συντήρησης σε κλειστό χώρο και τέλος τις διαδρομές των μηχανημάτων έργου στο πεδίο αποχιονισμού.

Ευρεία κινητοποίηση

Ταυτόχρονα η Ολυμπία Οδός προωθεί την εκστρατεία ενημέρωσης των οδηγών με συμβουλές για την χειμερινή οδήγηση. Την περίοδο αυτή απαιτείται πρόσθετη κινητοποίηση ασφάλειας καθώς οι βλάβες στους κινητήρες είναι συχνότερες, τα υγρά των οχημάτων μπορεί να παγώσουν, ενώ τα ελαστικά των οχημάτων δεν προσαρμόζονται τόσο εύκολα στην οδήγηση. Για την εξυπηρέτηση των οδηγών σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ομάδες μας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρέμβουν άμεσα.

Οι οδηγοί ενθαρρύνονται να προετοιμάζουν τα οχήματα τους κατάλληλα, ελέγχοντας την πίεση των ελαστικών, τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, να προγραμματίζουν έγκαιρες αναχωρήσεις, να μην προσπερνούν τα εκχιονιστικά οχήματα και να κάνουν συχνά διαλείμματα.

Βασικά στοιχεία για τις χειμερινές λειτουργίες της Ολυμπίας Οδού