Παράλληλα με την κυκλοφορία της νέας σειράς "Rainbow Collection", 150 τυχεροί fans έζησαν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στο Public Συντάγματος.

Τα Public, ως αγαπημένος πολιτιστικός προορισμός και χώρος συνάντησης του κοινού με τη μουσική, γιόρτασαν μαζί με τη Sony Music Greece την κυκλοφορία της συλλεκτικής σειράς βινυλίων "Rainbow Collection" της Άννας Βίσση στις 12 Ιανουαρίου 2025. Μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα, το κοινό, οι fans και οι 150 τυχεροί που παρέλαβαν τα υπογεγραμμένα άλμπουμ τους γνώρισαν από κοντά την απόλυτη Ελληνίδα σταρ στο Public Συντάγματος.

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας της συλλεκτικής σειράς, 150 τυχεροί φίλοι της Άννας Βίσση είχαν την αποκλειστική ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά την απόλυτη Ελληνίδα σταρ σε ένα ιδιαίτερο Meet & Greet event, όπου παρέλαβαν τα προσωπικά υπογεγραμμένα άλμπουμ τους, καθιστώντας τα αποκτήματά τους ακόμα πιο συλλεκτικά σε μια άκρως διασκεδαστική και συγκινητική ατμόσφαιρα που επιβεβαίωσε τη διαχρονική σχέση αγάπης της με το κοινό της.

Η “Rainbow Collection” αποτελεί έναν φόρο τιμής σε πέντε εμβληματικά άλμπουμ της Άννας Βίσση σε περιορισμένη έκδοση, το καθένα σε ξεχωριστό, εντυπωσιακό χρώμα. Τα άλμπουμ «Τραύμα», «Τώρα», «Λάμπω», «Κραυγή» (διπλό βινύλιο) και «Κλίμα Τροπικό» κυκλοφορούν για πρώτη φορά σε ειδικές, συλλεκτικές χρωματιστές εκδόσεις, επαναφέροντας στο σήμερα έργα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική μουσική και αγαπήθηκαν από το κοινό όσο λίγα. Τα άλμπουμ κυκλοφόρησαν επίσημα στις 17 Δεκεμβρίου 2025, αποκλειστικά στα Public, προσφέροντας σε χιλιάδες ακροατές την ευκαιρία να τα προσθέσουν στη συλλογή τους σε μία μοναδική, limited edition μορφή.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά τη θέση των Public ως πολιτιστικού προορισμού που γεφυρώνει την τέχνη με την εμπειρία. Εδώ και 20 χρόνια, τα Public αποτελούν τον μοναδικό προορισμό όπου οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καταξιωμένους συγγραφείς και καλλιτέχνες, προσφέροντας στιγμές αυθεντικής επαφής με δημιουργούς που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Μόνο το 2025, τα Public διοργάνωσαν συνολικά 215 πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, φιλοξενώντας σημαντικά ονόματα της ελληνικής και διεθνούς λογοτεχνίας, όπως ο Γίργκεν Μπανσέρους, ο Τόμας Έρικσον, ο Ενρίκ Σάλα, η Άννα Πουνσέτ, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, ο Αύγουστος Κορτώ και η Λένα Μαντά κ.α., ενώ ξεχώρισε και το exclusive event προακρόασης για την κυκλοφορία του νέου δίσκου των Tame Impala. Με συνέπεια και όραμα, τα Public συνεχίζουν να αποτελούν το ζωντανό «σπίτι» του πολιτισμού και των μοναδικών εμπειριών.