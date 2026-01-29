Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε για την οικογένειά του.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε δηλώσεις ο Γιώργος Λιβάνης, όπου αναφέρθηκε στον γιο του, την σύζυγό του, Ανδρομάχη και στην επιθυμία του να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί.

Το ζευγάρι, απέκτησε τον πρώτο τους γιο τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, πραγματοποίησαν τόσο τον γάμο όσο και τη βάφτιση του παιδιού τους.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Λιβάνης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το παιδί του, αλλά και το άγχος που τον καταβάλλει:

«Έχω το άγχος με τον γιο μου, μην αρρωστήσει, μη κρυώσει… Μας έχει τρελάνει ο γιος μας, έχει μεγαλώσει και επικοινωνεί σχεδόν…».

Στην ερώτηση για το αν θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού ο τραγουδιστής απάντησε: «Είναι δεδομένο ότι θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με την Ανδρομάχη, γιατί υπάρχει πολλή αγάπη. Χαιρόμαστε που έχουμε τον μικρό… Μας έχει τρελάνει, οπότε γιατί όχι άλλο ένα;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0w4ugubvo9?integrationId=40599y14juihe6ly}