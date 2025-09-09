Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα μετά τα δημοσιεύματα περί χωρισμού

Η παρουσιάστρια έδωσε μέσω instagram απάντηση σε όσα ακούγονται μετά τη βάφτιση της κόρης της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου θέλησε να προειδοποιήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για το ότι θα συνεχίσει να μοιράζεται στιγμές από τη βάφτιση της κόρης της. Ωστόσο, λίγο πιο κάτω, πρόσθεσε ένα μήνυμα όλο νόημα σχετικά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν κι ήθελαν την παρουσιάστρια να έχει χωρίσει με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

«Καταλαβαίνετε ότι θα σπαμάρω για λίγες μέρες ακόμα το feed σας, με στιγμές από τη βάπτιση της μικρούλας μας. Τι όχι; Όποιος δεν μπορεί να το αντέξει, ας κάνει σίγαση, block, unfollow. Δεν παρεξηγώ.

Εδώ δεν παρεξηγώ, άλλα κι άλλα που διαβάζω – που, μεταξύ μας, θα έπρεπε να είναι αμήχανο κι άβολο για εκείνους/εκείνες που τα γράφουν, όχι για εμένα που τα διαβάζω. Κι όπως λέει και μια φίλη: "Κάτι δικά μου". Κι όπως λέω εγώ: Ό,τι είναι τώρα», έγραψε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η παρουσιάστρια απέκτησε τον Μάιο του 2023 την κόρη της με τον Κωνσταντίνο Δανιά. Το ζευγάρι έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο, κα όπως έχει αναφέρει η ίδια, η τέλεση θρησκευτικού γάμου δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της.