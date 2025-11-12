Μετά από 15 χρόνια γάμου.

Η Χρύσπα και ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 15 χρόνια γάμου. Αν και ζούσαν ήδη χωριστά από το περασμένο καλοκαίρι, η είδηση έγινε γνωστή μόλις τις τελευταίες ημέρες.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη σχετική φημολογία στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, χωρίς όμως να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει από τον Ιούλιο, και η Χρύσπα έδωσε τη συγκατάθεσή της για να γίνει γνωστός ο χωρισμός της. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή: «Πήραμε τηλέφωνο, το επιβεβαίωσε, ήθελε να το επικοινωνήσει».

Η τραγουδίστρια έκανε και ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τα χαρτιά του διαζυγίου, συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο: «Challenge accepted #Divorced».