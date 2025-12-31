O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 94,87 μονάδων (–0,20%), στις 48.367,06 μονάδες στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Μικρές απώλειες κατέγραψε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 55,27 μονάδων (–0,24%), στις 23.419,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 9,50 μονάδων (–0,14%), στις 6.896,24 μονάδες.