Δυο μήνες μετά το περιστατικό με θαμώνα που της είχε πει μια χυδαία μαντινάδα, η Ιουλία Καλλιμάνη είχε ακόμη μια έντονη στιγμή επί σκηνής.

Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια δεν άκουσε κάποια χυδαία μαντινάδα, αλλά δέχτηκε μια «βροχή» από λουλούδια στην εμφάνισή της στην Κρήτη.

Αυτό που εκνεύρισε την Ιουλία Καλλιμάνη, δεν είναι ότι κάποιος της έριξε λουλούδια, αλλά ότι τα λουλούδια αυτά πετάχτηκαν στο πρόσωπό της μαζί με μια μικρή ποσότητα νερού από κάποιον που βρισκόταν μπροστά στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, και αφού σκούπισε το πρόσωπό της, πλησίασε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ζητώντας του τον λόγο για την πράξη του. Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους θαμώνες και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social.