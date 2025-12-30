Οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων θα ληφθούν την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα.

Αποφασισμένοι για ρεβεγιόν στα μπλόκα είναι αγρότες σε όλη τη χώρα, μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων στους δρόμους. Ωστόσο δεν έχουν σκοπό να ταλαιπωρήσουν τους ταξιδιώτες.

Για την Τετάρτη, Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν διευκολύνοντας τους οδηγούς από και προς Αθήνα. Αμέσως μετά όμως κλείνουν ξανά και δεσμεύονται για νέες κινητοποιήσεις. Οι αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Απόντες από τη σύσκεψη αυτή θα είναι όσοι αγρότες έχουν ήδη ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Το προπύργιο της Λάρισας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί από το πρωί της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου και τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας - Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μπλόκα και αποκλεισμένοι δρόμοι

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα ήταν μέχρι τις 10 το βράδυ το τελωνείο των Ευζώνων, όπου επιτρεπόταν η διελευση οχημάτων μόνο για έκτακτα περιστατικά. Ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη γοα τη διευκόλυνση των εκδρομέων και να ξανακλείσει για τα βαρέα οχήματα από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη περίπου 500 μέτρων.

Το τελωνείο της Νίκης, παρέμεινε κλειστό μετά από 12ωρο αποκλεισμό μέχρι και τις 11 το βράδυ της Τρίτης ενώ επιτρέπεται τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο του Προμαχώνα. Αντίστοιχη απόφαση έλαβαν και οι αγρότες στα μπλόκα στη Χαλκηδόνα, όπου είναι ελεύθερη η διέλευση την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Επίσης, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων είναι ελεύθερη και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, στο ύψος του μπλόκου των Μαλγάρων. Στα «Πράσινα Φανάρια» οι αγρότες θα κάνουν ρεβεγιόν στον δρόμο καθώς παραμένουν τα τρακτέρ στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν και οι δρόμοι στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας προς διευκόλυνση των ταξιδιωτών ενώ αντίστοιχη απόφαση έλαβαν και στη Χαλκίδα.

Τέλος, οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, παραμένουν στα μπλόκα.

