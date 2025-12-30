O Μελ Γκίμπσον έχει έναν 8χρονο γιο με την Ρος και 8 ακόμα μεγαλύτερα παιιδιά από προηγπύμενες σχέσεις του.

Μετά από εννέα χρόνια κοινής ζωής, ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν, μεταδίδει αποκλειστικά το People.

«Αν και είναι λυπηρό που τελειώνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, είμαστε ευλογημένοι με έναν όμορφο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν οι Γκίμπσον και Ρος στο People.

Ο 69χρονος σκηνοθέτης και ηθοποιός και η 35χονη σεναριογράφος, χώρισαν ήσυχα χωρίς να το αντιληφθεί κανείς πριν από περίπου ένα χρόνο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το 2014 και σύντομα άρχισε να βγαίνει. Το 2017, λίγες μέρες πριν η Γκίμπσον προταθεί για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία Hacksaw Ridge, απέκτησαν στον γιο τους Λαρς.

«Τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό από το να ακούω τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται κρατώντας στην αγκαλιά μου τον νεογέννητο γιο μου», είχε δηλώσει τότε ο Γκίμπσον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτός από τον Λαρς, η Γκίμπσον έχει οκτώ ακόμα παιδιά. Μια κόρη, τη Χάνα, και έξι ενήλικες γιους, τον Κρίστιαν, τον Έντουαρντ, τον Γουίλιαμ, τον Λούις, τον Μίλο και τον Τόμας, με την πρώην σύζυγό του Ρόμπιν Μουρ, και μια 16χρονη κόρη, τη Λουτσία, με την τραγουδοποιό και πιανίστα Οξάνα Γκριγκορίεβα, με την οποία χώρισαν το 2010.

Κινηματογραφικά αυτή την εποχή ο Μελ Γκίμπσον ετοιμάζει την ταινία «Η Ανάσταση του Χριστού», τη συνέχεια του βιβλικού δράματος του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού». Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη. Το πρώτο θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών (26 Μαρτίου 2027).

Με πληροφορίες του People