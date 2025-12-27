Η απάντηση που έδωσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στα social.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, κατά την εμφάνισή της στην Κρήτη, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, όταν θαμώνας του νυχτερινού κέντρου της πέταξε λουλούδια με νερό.

Αφού σκούπισε το πρόσωπό της, πλησίασε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ζητώντας του τον λόγο για την πράξη του. Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους θαμώνες και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media. Το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε για το περιστατικό με τα λουλούδια και το νερό.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα. Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη. Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση», έγραψε η Ιουλία Καλλιμάνη.

Επίσης, την Ιουλία Καλλιμάνη συνάντησε ο Λευτέρης Κουμαντάκης στην Κρήτη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου συνέβη και το περιστατικό με τα λουλούδια που της πέταξε θαμώνας κι έγινε έξαλλη. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ανέφερε: «Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά…Δε μπορώ να το ελέγξω…» είπε σε άλλο σημείο η δημοφιλής τραγουδίστρια. Ακόμη, η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε και στην επιθυμία της να κάνει οικογένεια, αλλά και στα πράγματα που την ενοχλούν στους ανθρώπους γύρω της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8uusy8jrpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αν δεν είχα ασχοληθεί τόσο πιστά με το τραγούδι, ίσως είχα κάνει νωρίτερα οικογένεια. Ίσως να είχα κάνει ένα παιδί που τα λατρεύω τα παιδιά. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια… Αυτό που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι η έπαρση…Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Αν πάω σε ένα μαγαζί και δε με βάλουν μέσα, δε θα θυμώσω επειδή είμαι η Καλλιμάνη. Αν δεν έκλεισα τραπέζι, τι να κάνω;… Βλέπω όμως ότι έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση και μου αρέσει, δε μπορώ να πω ότι δε μου αρέσει» είπε.

Τέλος, η Ιουλία Καλλιμάνη παραδέχτηκε ότι δεν ήταν έτοιμη για την επιτυχία που βιώνει. «Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη. Ίσως και τώρα, γίνονται πράγματα και δε μπορώ να τα αντιμετωπίσω όπως ενδεχομένως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή» δήλωσε.