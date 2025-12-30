Νέο δείγμα σκοταδισμού στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η πληροφορία έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία το βράδυ της Δευτέρας.

Η ευχετήρια κάρτα που απέστειλε υπηρεσία ασύλου της Αττικής μέσω του γραφείου Τύπου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν άρεσε στον υπουργό Θάνο Πλεύρη.

Ο υπεύθυνος της υπηρεσίας ασύλου (οι πληροφορίες έλεγαν ότι ήταν της Νίκαιας), κατόπιν τηλεφωνήματος, αναγκάστηκε να ξαναστείλει την κάρτα με την υποσημείωση ότι είναι προσωπική του επιλογή και δεν εκφράζει τις απόψεις του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής!

Εφόσον η πληροφορία επαληθευτεί θα πρόκειται περί ενός νέου δείγματος σκοταδισμού του υπουργείου, με την ανοχή του Μαξίμου.

Αναμένουμε!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.