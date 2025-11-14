Η παρουσιάτρια υιοθέτησε νέο λουκ στα μαλλιά της.

Μια μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια του Open κούρεψε τα μαλλιά της ένα μακρύ καρέ και άλλαξε και το χρώμα

Η παρουσιάστρια υιοθέτησε ένα λουκ παρόμοιο με αυτό με το οποίο την γνωρίσαμε στα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση - στην Κρήτη- σκούρυνε δηλαδή αρκετά τη ρίζα της και κράτησε τις άκρες των μαλλιών της σε σαντρέ, λίγο πιο ψυχρούς τόνους.

Μεταξύ άλλων αποκάλυψε την αντίδραση του συζύγου της, Κωνσταντίνου Δανιά, στο νέο της hairlook.

«Το μαλλί είναι φρέσκο, σκέφτηκα να το κοντύνουμε, να το σκουρύνουμε, να το γλυκάνουμε λίγο να αλλάξει. Είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος νομίζω ενθουσιάστηκε με την αλλαγή στα μαλλιά μου. Ο άντρας μου θα μου πει τη γνώμη του, δε χαρίζεται, αλλά πάντα ο ένας σέβεται τον άλλο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de88c05y3bax?integrationId=40599y14juihe6ly}