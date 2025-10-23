Όσα αποκάλυψε για τη ζωή της η Ιωάννα Μαλέσκου.

Στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης στο δημοσιογράφο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η γνωστή παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της ζωή, τη συνεργασίες της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και αλλά και σε άλλες που δεν θα ήθελε να έχουν πραγματοποιηθεί . Μεταξύ άλλων μάλιστα εξομολογήθηκε και ένα περιστατικό από την προσωπική της ζωή.

Ό,τι δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου

Αναφορικά με την εκπομπή της τα Σαββατοκύριακα και τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, η Ιωάννα Μαλέσκου, σημείωσε, πως βασίζεται στο σεβασμό – παρά το γεγονός πως πρόκειται για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες: «Με τον Λάμπρο είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Τα πάμε καλά. Επειδή έχω τη φήμη ότι μιλάω πολύ, είχα την αγωνία μήπως δώσω την αίσθηση ότι μιλάω περισσότερο από τον Λάμπρο»

«Πολλές φορές με έπιασα να κάνω πίσω και να του δίνω χώρο, και αυτό με προβλημάτισε, γιατί όταν μπαίνεις σε μια συνθήκη δεν θα χάσεις την ταυτότητά σου».

Αναφορικά με την οικογένειά της και τον πατέρα της, η ίδια αποκάλυψε πως το έχει ως πρότυπο στο μυαλό της: Ήταν το πρότυπό μου. Ο άνθρωπος που περίμενα να μου πει ένα μπράβο και να μου δώσει μία καθοδήγηση. Το μπράβο δεν ερχόταν, μέχρι που μια μέρα τον άκουσα εντελώς τυχαία να μιλάει με ωραία λόγια για εμένα, που πότισαν την ψυχή μου και έσβησαν όλα τα παράπονα».

Σε δεύτερο χρόνο, η Ιωάννα Μαλέσκου, δεν δίστασε να αναφερθεί και σε δύσκολες συνεργασίες του παρελθόντος, χωρίς να εκθέσει κανέναν: «Πέρασαν από τη ζωή μου συνεργάτες με τους οποίους δεν θα ήθελα να ξαναμιλήσω. Το να σαμποτάρεις έναν άνθρωπο και να του φτιάχνεις προφίλ που δεν ταιριάζει με την πραγματικότητά του είναι πολύ άσχημο. Έχω ακούσει τόσα πράγματα για εμένα που έλεγα αποκλείεται. Το θέμα είναι ότι εγώ άργησα να τα μάθω».

Κλείνοντας, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, αναρωτήθηκε αν ποτέ η ίδια είχε κάποιον «εμμονικό θαυμαστή» με την ίδια να απαντάει καταφατικά: «Είναι μυστήριο και πολλές φορές ανησυχητικό.... Γίνεται επικίνδυνο, παραβιάζεται η ιδιωτικότητά σου, παρακολουθείσαι. Έχω δεχτεί δώρα, κοσμήματα και μονόπετρα μεγάλης αξίας που τα έχω επιστρέψει, γιατί θα πήγαινε το μυαλό αλλού», κατέληξε η παρουσιάστρια.

