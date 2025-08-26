Games
Ιωάννα Μαλέσκου: Πότε βαφτίζει την κόρη της - Το όνομα που θα της δώσει

Ιωάννα Μαλέσκου: Πότε βαφτίζει την κόρη της - Το όνομα που θα της δώσει
Λίγες μέρες πριν από την βάφτιση της μικρής, η παρουσιάστρια Ιωάννα Μαλέσκου μετράει αντίστροφα το χρόνο.

Έτοιμη για το μεγάλο γεγονός φαίνεται να είναι η παρουσιάστρια Ιωάννα Μαλέσκου, καθώς ολοκληρώνει και τις τελευταίες εκκρεμότητες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την ημέρα της βάφτισης της δύο ετών κόρης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, το μυστήριο θα τελεστεί αρχές του ερχόμενου μήνα και συγκεκριμένα, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου όπου η μικρή επρόκειτο να «κολυμπήσει» και να αποκτήσει το όνομά της.

Ιωάννα Μαλέσκου: Μετράει αντίστροφα για την βάφτιση της κόρης της

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, μέσω της εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Δανιάς, προγραμματίζουν τη βάφτιση της 2 ετών κόρης τους, στις αρχές του ερχόμενου μήνα, η οποία θα τελεστεί σε γνωστό κτήμα της Αττικής, στα Νότια Προάστια.

Παράλληλα, η τελετή, επρόκειτο να είναι λιτή, σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με τους καλεσμένους να έχουν λάβει ήδη το προσκλητήριο σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ όπως αναφέρει ο Αλέξης Μίχας, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», οι παραβρισκόμενοι στο μυστήριο δεν επρόκειτο να ξεπεράσουν τα 50 άτομα.

Μάλιστα, σε προηγούμενη συνέντευξή της, η Ιωάννα Μαλέσκου, είχε δηλώσει πως τις ετοιμασίες τις έχει αναλάβει η ίδια ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε αποκαλυφθεί ολόκληρο το όνομα της μικρής, ενώ το πρώτο συνθετικό θα προέκυπτε από το όνομα Μαρία.

Σήμερα ωστόσο, αποκαλύφθηκε το όνομα της μικρής: Μαρίλια, όπως αποφάσισαν οι γονείς της, ενώ μάλιστα, θα έχει περισσότερους από έναν νονούς. Με την ολοκλήρωση της τελετής μάλιστα, θα ακολουθήσει και ένα πάρτι για να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός.

