Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Διακοπές στη Ρόδο επέλεξε να κάνει φέτος το γνωστό μοντέλο Κλόντια Σίφερ όπου γιόρτασε και τα γενέθλιά της.

Η εμβληματική και άκρως γοητευτική Κλόντια Σίφερ, απολαμβάνει το καλοκαίρι της και τον ζεστό καιρό του Αυγούστου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο, όπου γιόρτασε και τα γενέθλιά της.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες της από το νησί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, ενώ σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, ανήρτησε φωτογραφίες της πλάι στην πισίνα, ντυμένη στα λευκά, παίζοντας τάβλι για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Μάλιστα, δεν δίστασε να αποκαλύψει και την ηλικία της.

Στη Ρόδο «έκλεισε» τα 55 η Κλόντια Σίφερ

Η Κλόντια Σίφερ λοιπό, βρίσκεται στην Ελλάδα απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές, ενώ παράλληλα γιορτάζει τα γενέθλιά της. Άκρως γοητευτική και αψεγάδιαστη, αποκαλύπτει πως γιορτάζει τα 55 χρόνια, ενώ ο αριθμός, σίγουρα δεν ταιριάζει με την υπέρκομψη εμφάνισή της.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε, φαίνεται η ίδια χαμογελαστή, ενώ στην λεζάντα επέλεξε να σημειώσει: «55 σήμερα — νιώθω τόσο τυχερή που έχω μια χαρούμενη και υγιή μέρα γενεθλίων».

{https://www.instagram.com/p/DNx1CvZ4sj1/?img_index=1}

Ταυτόχρονα, σε χθεσινή της δημοσίευση, φαίνεται άκρως ευτυχισμένη και ανέμελη να απολαμβάνει τον ήλιο και τις βόλτες της στο νησί, ντυμένη με ένα κομψό κίτρινο φόρεμα: «Καλοκαιρινά βράδια στην Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

{https://www.instagram.com/p/DNv-p2i4sjN/?img_index=1}

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η Κλόντια Σίφερ, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και άκρως γοητευτικά μοντέλα που έγινε γνωστή την δεκαετία του 1990, με πληθώρα συνεργασιών και εμφανίσεων να συμπληρώνουν το μακροσκελές και ξεχωριστό βιογραφικό της σημείωμα.

Στην πορεία της, έχει εμφανιστεί στα εξώφυλλα πολλών περιοδικών μόδας και έχει περπατήσει σε πασαρέλες στο πλευρό ισχυρών ονομάτων του χώρου. Μάλιστα, τελευταία φορά σε πασαρέλα εμφανίστηκε το 2024. Η ίδια δεν παύει να είναι ενεργή στο χώρο του θεάματος και της μόδας, ενώ έχει προχωρήσει και σε επαγγελματικά ανοίγματα.