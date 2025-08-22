Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @danooz
Η ηθοποιός Δανάη Παππά, γιόρτασε τα γενέθλιά της, παρέα με ένα ξεχωριστό πρόσωπο.

Η ηθοποιός, Δανάη Παππά, έκλεισε τα 29 της χρόνια και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες φωτογραφίες, από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Μάλιστα, μέσω των δημοσιεύσεών της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε πως η καλύτερη παρέα της για φέτος, ήταν η μικρή της βαφτιστήρα, με την οποία φαίνεται να υπάρχει μια αμοιβαία αδυναμία.

Έσβησε τα 29 η ηθοποιός, παρέα με τη βαφτιστήρα της

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με την δημοσίευσή της, η Δανάη Παππά, έκλεισε τα 29 της χρόνια, στην Αθήνα, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπο. Εκείνη όμως, που αναπόφευκτα, «έκλεψε» την παράσταση, είναι η μέλλουσα βαφτιστήρα της, με την οποία φαίνεται να έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο δέσιμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Life
Μιλένα Ηλιοπούλου: Η σπαρακτική ανάρτηση της παρουσιάστρια- «Η ζωή μου σε παύση»

Μιλένα Ηλιοπούλου: Η σπαρακτική ανάρτηση της παρουσιάστρια- «Η ζωή μου σε παύση»

Life
Εξιτήριο για την Σοφία Κουρτίδου: Τι αποκάλυψε για το πρόβλημα της υγείας της

Εξιτήριο για την Σοφία Κουρτίδου: Τι αποκάλυψε για το πρόβλημα της υγείας της

Life

Στην λεζάντα της δημοσίευσή της μάλιστα, επέλεξε να είναι λιτή, χωρίς να αναφέρει περαιτέρω για την χθεσινή βραδιά των γενεθλίων της: «HAPPY 29 TO ME φέτος τα γενέθλια μου τα πέρασα με τη μέλλουσα βαφτιστήρα μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, με περηφάνια- όπως φαίνεται.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ορισμένοι celebrities, έσπευσαν να της προσφέρουν ευχές από καρδιάς για μια ευτυχισμένη χρονιά, ενώ η ίδια προχώρησε και στην αναδημοσίευση ορισμένων ιστοριών στις οποίες της προσφέρουν ευχές.

{https://www.instagram.com/p/DNoFeNct05N/?hl=el&img_index=1}

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η νεαρή ηθοποιός, Δανάη Παππά, έχει συμμετάσχει σε αρκετές- μέχρι τώρα- τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ.

Μια από τις τελευταίες της συμμετοχές, είναι στην σειρά «Άγιος έρωτας» όπου και υποδύεται το ρόλο της Χλόης, την αγαπημένη νεαρή ηρωίδα που ερωτεύεται τον ιερέα του χωριού της Στέρνας.

Η Δανάη Παππά έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό το 2017, μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, «Τατουάζ», όπου και υποδύθηκε την «Άννα Ραζή», μια από τις βασικές ηρωίδες της σειράς, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της και την παρουσία της στην τηλεόραση, παρότι ήταν η πρώτη της υποκριτική εμφάνιση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Μιλένα Ηλιοπούλου: Η σπαρακτική ανάρτηση της παρουσιάστρια- «Η ζωή μου σε παύση»

Μιλένα Ηλιοπούλου: Η σπαρακτική ανάρτηση της παρουσιάστρια- «Η ζωή μου σε παύση»

Life
Εξιτήριο για την Σοφία Κουρτίδου: Τι αποκάλυψε για το πρόβλημα της υγείας της

Εξιτήριο για την Σοφία Κουρτίδου: Τι αποκάλυψε για το πρόβλημα της υγείας της

Life
«Anemone»: Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

«Anemone»: Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

Διεθνή
Κρατερός Κατσούλης: Η δημοσίευσή του για τα 54α γενέθλιά του

Κρατερός Κατσούλης: Η δημοσίευσή του για τα 54α γενέθλιά του

Life

NETWORK

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

healthstat.gr