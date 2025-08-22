Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Η ηθοποιός Δανάη Παππά, γιόρτασε τα γενέθλιά της, παρέα με ένα ξεχωριστό πρόσωπο.

Η ηθοποιός, Δανάη Παππά, έκλεισε τα 29 της χρόνια και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες φωτογραφίες, από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Μάλιστα, μέσω των δημοσιεύσεών της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε πως η καλύτερη παρέα της για φέτος, ήταν η μικρή της βαφτιστήρα, με την οποία φαίνεται να υπάρχει μια αμοιβαία αδυναμία.

Έσβησε τα 29 η ηθοποιός, παρέα με τη βαφτιστήρα της

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με την δημοσίευσή της, η Δανάη Παππά, έκλεισε τα 29 της χρόνια, στην Αθήνα, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπο. Εκείνη όμως, που αναπόφευκτα, «έκλεψε» την παράσταση, είναι η μέλλουσα βαφτιστήρα της, με την οποία φαίνεται να έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο δέσιμο.

Στην λεζάντα της δημοσίευσή της μάλιστα, επέλεξε να είναι λιτή, χωρίς να αναφέρει περαιτέρω για την χθεσινή βραδιά των γενεθλίων της: «HAPPY 29 TO ME φέτος τα γενέθλια μου τα πέρασα με τη μέλλουσα βαφτιστήρα μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, με περηφάνια- όπως φαίνεται.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ορισμένοι celebrities, έσπευσαν να της προσφέρουν ευχές από καρδιάς για μια ευτυχισμένη χρονιά, ενώ η ίδια προχώρησε και στην αναδημοσίευση ορισμένων ιστοριών στις οποίες της προσφέρουν ευχές.

{https://www.instagram.com/p/DNoFeNct05N/?hl=el&img_index=1}

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η νεαρή ηθοποιός, Δανάη Παππά, έχει συμμετάσχει σε αρκετές- μέχρι τώρα- τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ.

Μια από τις τελευταίες της συμμετοχές, είναι στην σειρά «Άγιος έρωτας» όπου και υποδύεται το ρόλο της Χλόης, την αγαπημένη νεαρή ηρωίδα που ερωτεύεται τον ιερέα του χωριού της Στέρνας.

Η Δανάη Παππά έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό το 2017, μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, «Τατουάζ», όπου και υποδύθηκε την «Άννα Ραζή», μια από τις βασικές ηρωίδες της σειράς, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της και την παρουσία της στην τηλεόραση, παρότι ήταν η πρώτη της υποκριτική εμφάνιση.