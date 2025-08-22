Games
Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό Φωτογραφία: Instgaram Screenshot/ @katken85
Νέες – απρόσμενες εξελίξεις για την εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου, μείον ένα πρόσωπο στο πλατό φέτος.

Αν και η παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού παρέα με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουπή, οι εξελίξεις στην Αθήνα, δεν σταματούν.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια, αναμένεται να αναλάβει και φέτος τα ηνία της πρωινής της εκπομπής Super Κατερίνα, στον Alpha, ενώ αναμένεται η επιστροφή της στην καθημερινότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Κατερίνα Καινούργιου θα επανέλθει ανανεωμένη στους τηλεοπτικούς δέκτες, με διαφορετική διαμόρφωση στην ομάδα της, καθώς ορισμένα πρόσωπα είναι γνωστό πως έχουν αποχωρήσει.

Ποιος αποχωρεί από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Σήμερα, ωστόσο, Παρασκευή 22 Αυγούστου, έγινε γνωστή ακόμη μια αποχώρηση από την ομάδα της παρουσιάστριας.

Ο λόγος λοιπόν για την αστρολόγο της εκπομπής Αγγελική Μανουσάκη. Την είδηση, έκανε γνωστή η ίδια, μέσω μιας προσωπικής της ανάρτησης στο λογαριασμό της στο Instagram, όπου εκφράστηκε τρυφερά και με όμορφα λόγια για την συμμετοχή της στην εκπομπή.

Αναλυτικότερα, η ίδια, στην ιστορία που δημοσίευσε έγραψε: «Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά την παραγωγή της @superkaterinatv και την @katken85 προσωπικά για τις 2 υπέροχες σεζόν που με είχαν καθημερινά στην εκπομπή ως αστρολόγο. Ήταν πολύ όμορφα αλλά όλοι οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν.

Θα συνεχίσω την πορεία μου ως αστρολόγος κανονικά. Έμαθα πάρα πολλά από εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ όλους. Είμαι σίγουρη πως θα σκίσετε και φέτος».

Με τη σειρά της μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου, έκανε αναδημοσίευση της ανάρτησης συμπληρώνοντας ως λεζάντα: «Είσαι… υπέροχο πλάσμα».

kainourgiou mesa be272

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η Αγγελική Μανουσάκη, έχει ξεχωρίσει για την ευθύτητά της και έχει αγαπηθεί από το κοινό της. Ενώ σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά υπήρξε στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου για δύο τηλεοπτικές σεζόν. Τέλος, όσον αφορά την επερχόμενη εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, αναμένεται η επάνοδός της στην καθημερινή εκπομπή της.

