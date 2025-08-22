Games
Μιλένα Ηλιοπούλου: Η σπαρακτική ανάρτηση της παρουσιάστρια- «Η ζωή μου σε παύση»

Μιλένα Ηλιοπούλου: Η σπαρακτική ανάρτηση της παρουσιάστρια- «Η ζωή μου σε παύση» Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @mil1_iliopoulou
Εμφανώς αδυνατισμένη φάνηκε η παρουσιάστρια στην προσωπική της ανάρτηση, μέσω της οποίας προχώρησε και σε μια σπαρακτική εξομολόγηση.

Η παρουσιάστρια, Μιλένα Ηλιοπούλου, θέλησε να εκφράσει μερικά από τα συναισθήματά της, μέσω μιας σχετικής ανάρτηση, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ειδικότερα, η ίδια, ανήρτησε μια φωτογραφία της στην οποία φαίνεται εμφανώς αδυνατισμένη, ενώ μέσω της λεζάντας, εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους το έχει συμβεί.

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας στο Instagram

Πιο αναλυτικά, προ ολίγων ημερών, η Μιλένα Ηλιοπούλου, δημοσίευσε μια προσωπική της φωτογραφία, στην οποία χαμογελά πλατιά και στην λεζάντα «άνοιξε την καρδιά της».

Η λεζάντα της φωτογραφίας, έγραφε:

«Φέτος επιβίωσα. Δεν έσβησα κεράκια, δε γιόρτασα. 10/06, στα γενέθλιά μου, άκουσα το γιατρό μου να λέει «Είσαι 1 στους 5 που συμβαίνει αυτό. Έχουμε δρόμο.»
Εξετάσεις, αγωνία, αναμονές, φόβος. Πόνους που με ξυπνούσαν τη νύχτα, πόνους που δε μου επέτρεπαν να σταθώ όρθια παραπάνω από λίγα λεπτά. Μέρες που αδυνατούσα να σηκωθώ απ’ το κρεβάτι, που ήθελα να «παραιτηθώ». Μια θεραπεία, δίχως βεβαιότητα ότι σε μένα θα λειτουργήσει. Παύση λοιπόν. Η ζωή μου σε παύση. Επαγγελματικές συζητήσεις έμειναν μισές, προσωπική ζωή, κοινωνικές συναναστροφές. Δεν πρόκειται για ιστορία αντοχής -«λύγισα» πολλές φορές στη διαδρομή-. Ούτε επιστροφής θριαμβευτικής. «Χρωστώ» αλήθεια, έτσι έχω επιλέξει να πορεύομαι πλέον. Μια αλήθεια που δεν ήμουν έτοιμη μέχρι τώρα να μοιραστώ, γι’ αυτό απείχα.

Η φωτογραφία αυτή δεν αντιπροσωπεύει τίποτα απ όσα συνέβαιναν. Ήταν η ανάγκη μου να θυμηθώ, να μην τα παρατήσω. Τα δικά μου 4’ που κατάφερα τις μέρες εκείνες, να σταθώ όρθια, να βαφτώ, να λύσω τα μαλλιά μου, να ντυθώ όμορφα, να βάλω το άρωμά μου.

Οι εκατοντάδες ευχές όλων όσων δε γνωρίζω προσωπικά, ήταν φως που χρειαζόμουν. Από καρδιάς ευχαριστώ. Για τους ανθρώπους, εκείνους τους δικούς μου, που χωρίς εγωισμό, επέμεναν με κλήσεις που παρέμεναν αναπάντητες και μηνύματα αδιάβαστα, να δηλώνουν «Είμαι εδώ», η αγάπη μου είναι απεριόριστη και πάντοτε παρούσα.

Οι γονείς μου η Gg, πάντοτε η πιο μεγάλη ευλογία του Θεού σε μένα, καθώς και η οικογένειά μου. Η θεραπεία λειτουργεί, είμαι εξαντλημένη, αποφασισμένη και περήφανη. Είναι νίκη να κοιμάσαι ήσυχος και να ξυπνάς ευγνώμων!

Δοξάζω τω Θεω, γιατί χρειαζόμουν να βρω ξανά εμένα και την «πυξίδα» μου. Να θυμηθώ να δίνω αξία και ψυχή στα σημαντικά

Δεν έχω ιδέα πότε και αν θα επιστρέψω. Η τηλεόραση δεν περιμένει κι εγώ δεν «ασπάζομαι», το γυαλί, για το γυαλί. Παρότι εθιστικό, μου είναι ξεκάθαρο από νωρίς, δεν κάνουμε τίποτα σημαντικό επειδή πλασάρουμε τη μούρη μας. Με 2-3 φωτεινές εξαιρέσεις. Η σκληρή δουλειά γίνεται πίσω από τα φώτα, στο ρεπορτάζ, την έχω κάνει, ξέρω. Εξίσου από συναδέλφους σε περιοδικά και sites με πρωτογενείς ειδήσεις.

Προϋπόθεση τηλεοπτικής επιστροφής στα 37 μου, μια εκπομπή, να με αντιπροσωπεύει έχει νόημα. Να είμαι εγώ. «Χωρίς Φίλτρο», έγραψε η παρουσιάστρια προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

{https://www.instagram.com/p/DNgOf9tMOLD/}

