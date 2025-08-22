Games
Νέο κεφάλαιο για την Αγγελική Νικολούλη: «Απαγωγή», το βιβλίο που «θα σας καθηλώσει»

Νέο κεφάλαιο για την Αγγελική Νικολούλη: «Απαγωγή», το βιβλίο που «θα σας καθηλώσει»
Η Αγγελική Νικολούλη πιάνει την πένα της και παρουσιάζει την «Απαγωγή» -ένα βιβλίο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, που υπόσχεται να καθηλώσει. Άλλωστε έχει αποδείξει επανειλημένως πως ξέρει να ρίχνει φως σε καλά κρυμμένες υποθέσεις.

Ευρέως γνωστή για το αστυνομικό της δαιμόνιο, την αντικειμενικότητα και τη σαφήνεια με την οποία διερευνά καλά κρυμμένες υποθέσεις, η Αγγελική Νικολούλη, «πάει ένα βήμα παραπέρα» και υπογράφει το νέο της βιβλίο με τίτλο «Απαγωγή», με πλοκή, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Η «Απαγωγή», αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, ενώ την είδηση έκανε γνωστή η ίδια, σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα εργαζόταν μανιωδώς πάνω στο καινούριο της επαγγελματικό εγχείρημα, που όπως υπόσχεται «θα σας καθηλώσει». Όπως άλλωστε, η Αγγελική Νικολούλη, έχει αποδείξει στο παρελθόν, τίποτα δεν μένει κρυφό, ενώ με την πένα της, σκοπεύει να βάλει τον αναγνώστη σε μια αληθινή ιστορία, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της που «θα σας κρατήσει σε εγρήγορση».

«Απαγωγή» με την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη

Όπως λοιπόν αποκαλύπτει η ίδια, η ιστορία, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μια υπόθεση με την οποία είχε ασχοληθεί στο παρελθόν μέσω της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ».

Η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσή της, άφησε να εννοηθεί, πως η υπόθεση είναι ικανή να κρατήσει τον αναγνώστη σε εγρήγορση. «Να σας καθηλώσει», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Σύντομα το νέο θρίλερ που θα σας καθηλώσει με την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη. Θα ζήσετε μια ανατρεπτική υπόθεση βασισμένη σε αληθινή ιστορία, που θα σας κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι την τελευταία σελίδα! Μην το χάσετε!!!», συμπλήρωσε η Αγγελική Νικολούλη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το «Φως στο Τούνελ» δεν θα λείπει

Με την λήξη της περσινής τηλεοπτική σεζόν, το Mega, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την επόμενη, με την Αγγελική Νικολούλη, να επιστρέφει για ακόμη μια φορά, ρίχνοντας φως σε υποθέσεις.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 6 Ιουνίου, ο τηλεοπτικός σταθμός του Mega, προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για το «Φως στο Τούνελ»:

«Το Mega ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολούλη.

Μερικές σχέσεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Όταν η δημοσιογραφική έρευνα συναντά την εμπιστοσύνη του κοινού και μια τηλεοπτική στέγη που τη στηρίζει έμπρακτα, η συνέχεια είναι αυτονόητη. Γιατί όσο υπάρχουν σκοτεινές υποθέσεις, υπάρχει και η Αγγελική Νικολούλη.

Η Αγγελική Νικολούλη δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη δημοσιογράφος, είναι ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία των υποθέσεων με γνώμονα πάντα την αλήθεια. Με πυξίδα τη διαφάνεια και όπλο την επιμονή της στην έρευνα, έχει καταφέρει να ξετυλίξει τα πιο περίπλοκα νήματα και να φωτίσει σκοτεινά μονοπάτια. Η Αγγελική Νικολούλη δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, τη δημιουργεί. Το ασύγκριτο ένστικτο της ερευνήτριας και η αφοσίωσή της σε κάθε υπόθεση, την έχουν καθιερώσει ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Το Φως στο Τούνελ συμπλήρωσε 1.000 εκπομπές. Την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, μπαίνοντας στην τέταρτη δεκαετία του, θα συνεχίσει να «διαβάζει» τα σημάδια, να αναζητά απαντήσεις και να εστιάζει εκεί που κανείς άλλος δεν τολμά».

