Έρχεται το Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου- Το trailer και οι συνεργάτες της

Πρεμιέρα 1η Σεπτεμβρίου για την Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ.

Επιστρέφει δυναμικά η Τατιάνα Στεφανίδου στους τηλεοπτικούς δέκτες, με μια νέα εκπομπή να έρχεται στον ΣΚΑΪ. Το «Power Talk», θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή στις 17:45.

Αναλυτικότερα λοιπό, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του σταθμού, η επί σειρά ετών παρουσιάστρια, επρόκειτο να αναλάβει τα ηνία της εκπομπής κοινωνικού χαρακτήρα, με σκοπό να υποδεχτεί καλεσμένους και να προβάλλει τις απόψεις των πολιτών. Η εκπομπή, θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, με το κοινό, είτε ζωντανά, είτε διαδικτυακά να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις.

Το trailer της εκπομπής με την Τατιάνα Στεφανίδου και οι συνεργάτες της

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, η εκπομπή «Power Talk», θα είναι η νέα εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου:

«Το «Power Talk», η καινοτόμα κοινωνική εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, έρχεται στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά –Δευτέρα με Παρασκευή- στις 17.45.

Οι πολίτες με παρουσία στο στούντιο θα σχολιάζουν τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, θα εκφράζουν τις απορίες τους και θα μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φίλτρο. Θα παίρνουν θέση για όλα τα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία, που προκαλούν συζητήσεις, διαφωνίες και αναζητήσεις

Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Σημαντική, για την εξέλιξη της εκπομπής, θα είναι και η συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο στα ερωτήματα που θα τίθενται καθημερινά. Ακόμη, θα σχολιάζουν μέσα από τους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media, ενώ τα μηνύματά τους θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» του Power Talk. Τα μικρόφωνα ανοίγουν και ο λόγος δίνεται σε εσάς!».