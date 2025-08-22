Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Έρχεται το Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου- Το trailer και οι συνεργάτες της

Έρχεται το Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου- Το trailer και οι συνεργάτες της Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Πρεμιέρα 1η Σεπτεμβρίου για την Τατιάνα Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ.

Επιστρέφει δυναμικά η Τατιάνα Στεφανίδου στους τηλεοπτικούς δέκτες, με μια νέα εκπομπή να έρχεται στον ΣΚΑΪ. Το «Power Talk», θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή στις 17:45.

Αναλυτικότερα λοιπό, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του σταθμού, η επί σειρά ετών παρουσιάστρια, επρόκειτο να αναλάβει τα ηνία της εκπομπής κοινωνικού χαρακτήρα, με σκοπό να υποδεχτεί καλεσμένους και να προβάλλει τις απόψεις των πολιτών. Η εκπομπή, θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, με το κοινό, είτε ζωντανά, είτε διαδικτυακά να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις.

Το trailer της εκπομπής με την Τατιάνα Στεφανίδου και οι συνεργάτες της

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, η εκπομπή «Power Talk», θα είναι η νέα εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου:
«Το «Power Talk», η καινοτόμα κοινωνική εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, έρχεται στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά –Δευτέρα με Παρασκευή- στις 17.45.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τη σεζόν της ενημέρωσης - Ξεκινά στις 25 Αυγούστου

Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τη σεζόν της ενημέρωσης - Ξεκινά στις 25 Αυγούστου

Life
Επιστρέφει «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα – Δείτε το trailer

Επιστρέφει «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα – Δείτε το trailer

Life
Καλημέρα Ελλάδα: Αλλαγή στο 90&#039;- Ποιος θα βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη

Καλημέρα Ελλάδα: Αλλαγή στο 90'- Ποιος θα βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη

Life

Οι πολίτες με παρουσία στο στούντιο θα σχολιάζουν τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, θα εκφράζουν τις απορίες τους και θα μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φίλτρο. Θα παίρνουν θέση για όλα τα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία, που προκαλούν συζητήσεις, διαφωνίες και αναζητήσεις

Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Σημαντική, για την εξέλιξη της εκπομπής, θα είναι και η συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο στα ερωτήματα που θα τίθενται καθημερινά. Ακόμη, θα σχολιάζουν μέσα από τους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media, ενώ τα μηνύματά τους θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» του Power Talk. Τα μικρόφωνα ανοίγουν και ο λόγος δίνεται σε εσάς!».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Κατερίνα Καραβάτου: Στο νοσοκομείο πέρασε το βράδυ της η παρουσιάστρια

Κατερίνα Καραβάτου: Στο νοσοκομείο πέρασε το βράδυ της η παρουσιάστρια

Life
Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τη σεζόν της ενημέρωσης - Ξεκινά στις 25 Αυγούστου

Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τη σεζόν της ενημέρωσης - Ξεκινά στις 25 Αυγούστου

Life
Επιστρέφει «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα – Δείτε το trailer

Επιστρέφει «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα – Δείτε το trailer

Life
Ελένη Μενεγάκη: Η απάντηση που έδωσε για την πιθανή τηλεοπτική επιστροφή της

Ελένη Μενεγάκη: Η απάντηση που έδωσε για την πιθανή τηλεοπτική επιστροφή της

Life

NETWORK

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

healthstat.gr
Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr