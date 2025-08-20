Games
Άρης Μουγκοπέτρος: Γυρίζει σελίδα ο οργανοπαίχτης -«Η ζωή μου έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς»

Άρης Μουγκοπέτρος: Γυρίζει σελίδα ο οργανοπαίχτης -«Η ζωή μου έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς» Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @aris_mougopetros
Νέο βιβλίο ανοίγει στη ζωή του ο Άρης Μουγκοπέτρος, λίγους μήνες μετά το ατύχημα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Τέσσερις μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που οργανοπαίχτης και δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αφού έσκασε στα χέρια του μια κροτίδα. Πιο συγκρκιμένα, μάλιστα το περιστατικό, έλαβε χώρα, σε πανυγήρι κατά τη διάρκεια του Πάσχα, όταν ο ίδιος έπαιζε κλαρίνο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραυματισμός, του στέρησε το 90% της όρασής του από το ένα μάτι, ενώ ακρωτηριάστηκαν τρία από τα δάκτυλά του. Στο σήμερα ωστόσο, ο μουσικός, αναρρώνει και δεν σταματά να εξελίσσεται, καθώς φαίνεται πως κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του, χωρίς να αφήνει πίσω του την μεγάλη του αγάπη το κλαρίνο.

Νέα αρχή για τον Άρη Μουγκοπέτρο

Αναλυτικότερα λοιπόν, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και μέσω από μιας προσωπικής του δημοσίευσης στο Instagram, ο οργανοπαίχτης, σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα βιβλίο σχετικό με τη ζωή του, στο οποίο θα αφηγείται όλα όσα έζησε παίζοντας κλαρίνο από τα 13 του μέχρι και σήμερα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος λοιπόν, ανακοίνωσε το νέο του ξεκίνημα μέσω δημοσίευσής του, ενώ στην λεζάντα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα καινούργιο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου… Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς … coming soon». Με αυτό τον τρόπο μάλιστα ο μουσικός, δείχνει πως συνεχίζει να αναρρώνει και επιθυμεί να παρουσιάσει το βίο του από τα 13 του μέχρι και τα 33 του χρόνια.

{https://www.instagram.com/p/DNkTlIIsvoF/}

Αντίστοιχα μάλιστα, σε μια δημοσίευση που ανήρτησε ο ίδιος προ ημερών, παρουσιάζεται να παίζει και πάλι κλαρίνο. Η ανάρτηση, πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστού, όπου και εξομολογείτε ο ίδιος πως με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνει το τάμα του στην Παναγία: «Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως, εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια, 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για Χάρη Της, κι ας είναι με το ένα χέρι» και συμπλήρωσε:

«Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και μ’ εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί. Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από τέσσερις μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

{https://www.instagram.com/p/DNXRrnksrOo/}

