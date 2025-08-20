Games
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @georgemazonakis
Τι δημοσίευσε στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης, ύστερα από το εξιτήριο που έλαβε από το Δρομοκαΐτειο;

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, την Δευτέρα 18 Αυγούστου, έλαβε εξιτήριο από την δημόσια ψυχική κλινική, Δρομοκαΐτειο, όπου και νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγή του έγινε την Πέμπτη 14 Αυγούστου, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε και ο ίδιος, η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία του, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδίου. Σε δεύτερο χρόνο λοιπον, ο καλλιτέχνης, μέσω του δικηγόρου του, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις».

Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από το εξιτήριο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, λίγες μόλις ημέρες μετά από το εξιτήριο έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αναρτώντας ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο.

Ειδικότερα, μέσω ιστορίας στην πλατφόρμα ο καλλιτέχνης δημοσίευσε περιεχόμενο όπου απεικονίζεται ο ίδιος σε χάρτινη εκδοχή. Μάλιστα η λεζάντα με την οποία θέλησε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο, ήταν η εξής: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…».

Ταυτόχρονα, σε δεύτερο κείμενο αναγράφει: «Ίσως να είμαι εγώ τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έξοδό του από τη δημόσια κλινική, φάνηκε ευδιάθετος. Συγκεκριμένα, μέσω της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», έγινε γνωστό πως έφυγε από το Δρομοκαΐτειο, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος μπροστά στον τηλεοπτικό φακό ήταν οι εξής: «Σας ευχαριστώ όλους. όλα είναι μια χαρά. Ευχαριστώ για την αντιμετώπιση σας. Σας ευχαριστώ».

