Παραμένουν τεταμένες οι σχέσεις του τραγουδιστή με την οικογένειά του.

Λίγες ώρες μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή προχώρησε στην πρώτη της δημόσια αντίδραση, μέσα σε ένα κλίμα έντονης φόρτισης και συνεχιζόμενων εντάσεων.

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του παραμένουν τεταμένες, έπειτα από μια σειρά δικαστικών διαμαχών που αφορούν οικονομικά ζητήματα, αλλά και τον πρόσφατο εγκλεισμό του καλλιτέχνη στο Δρομοκαΐτειο. Τα γεγονότα αυτά φαίνεται πως έχουν δημιουργήσει βαθύ ρήγμα στις οικογενειακές τους σχέσεις.

Αφορμή για τη νέα εξέλιξη στάθηκε η μήνυση που κατέθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, με την οποία κατηγορεί τον τραγουδιστή για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση της μήνυσης, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στην ανακοίνωση, οι συγγενείς του καλλιτέχνη εστίασαν στην επαγγελματική του πορεία και ιδιαίτερα στη μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας που πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

«Παρακολουθήσαμε μέσω αναρτήσεων στα social media την τεράστια επιτυχία και την απίστευτη προσέλευση κόσμου στο νυχτερινό κέντρο όπου έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα ο Γιώργος. Για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι που τον αγαπούν έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το παρών σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον. Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί και γνωρίζουμε ότι από τους ανθρώπους ο Γιώργος παίρνει δύναμη για να συνεχίσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του φέρεται να έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Όπως μεταδίδεται, οι συγγενείς του επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ωστόσο οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματά τους δεν έλαβαν απάντηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df21cv0a06m9?integrationId=40599y14juihe6ly}