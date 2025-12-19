Τρέχουν μέχρι και το τέλος του έτους οι αιτήσεις για μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που εξασφαλίζουν θέσεις μονίμων και εποχικών στο δημόσιο. Στη λίστα που παρουσιάζει το Dnews, μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο, ενώ οι προσλήψεις στον ΟΣΥ δεν απαιτούν κάποια εμπειρία.

102 μόνιμες προσλήψεις στο ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση 102 κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων, οι οποίοι θα διοριστούν με τον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η σύνδεση στην ανωτέρω πλατφόρμα και η ταυτοποίηση των υποψηφίων γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον γραπτό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ελληνική ιθαγένεια ή ιδιότητα ομογενούς χωρίς ελληνική ιθαγένεια, όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.

Είναι ή έχουν υπάρξει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί.

Έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους.

Διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική.

Η προκήρυξη

Προσλήψεις στην ΕΑΒ και χωρίς πτυχίο

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) προχωρά σε 150 προσλήψεις με νέα επίσημη προκήρυξη, ανοίγοντας θέσεις εργασίας για υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η προκήρυξη καλύπτει τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες, με θέσεις που απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους ΤΕ όσο και σε αποφοίτους ΔΕ. Παράλληλα, προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε οι αιτήσεις να περάσουν το «φίλτρο» εγκυρότητας

Οι 150 θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα

ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών: 32 θέσεις

ΤΕ Τεχνικών Δομής Αεροσκαφών: 45 θέσεις

ΤΕ Ηλεκτρονικών Αεροσκαφών: 30 θέσεις

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 2 θέσεις

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 2 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 6 θέσεις

ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος: 1 θέση

ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΔΕ Διαχειριστών Προμηθειών: 1 θέση

ΔΕ Αποθηκαρίων: 1 θέση

ΔΕ Τεχνικών Δομής Αεροσκαφών: 25 θέσεις

ΔΕ Μηχανικών Αεροσκαφών: 5 θέσεις

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται μέχρι τις 31/12/2025, ώρα 23:59

61 προσλήψεις στον δήμο Γλυφάδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των κλάδο/ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως: α) 67 ετών και β) κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και

δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

20 προσλήψεις στο Βυζαντινό Μουσείο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι ειδικότητες αφορούν προσωπικό καθαριότητας και Φύλαξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

11 θέσεις εργασίας στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2025-2026»..

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου και γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2026 (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ειδικότητες

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - 5 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης (Μαγείρων) - 1 θέση

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Πλυντών Σκευών Μαγειρείων) - 1 θέση

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων - 4 θέσεις

ΟΣΥ: 290 μόνιμες προσλήψεις οδηγών - Θέσεις εργασίας και χωρίς εμπειρία

Η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) ανακοίνωσε παράταση για την υποβολή αιτήσεων για 290 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων, δίνοντας νέα ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους να ενταχθούν σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς των αστικών συγκοινωνιών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή έως τις 31/12/2025.

Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε δύο κατηγορίες:

145 θέσεις χωρίς προϋπηρεσία:

Για νέους υποψηφίους που θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στις οδικές μεταφορές, με εκπαίδευση και εμπειρία σε έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους φορείς μεταφορών της χώρας.

145 θέσεις με προϋπηρεσία:

Για έμπειρους οδηγούς αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών, που διαθέτουν ήδη γνώσεις και εμπειρία στον κλάδο.

Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ενώ βασικό τυπικό προσόν αποτελεί η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ). Σε περίπτωση κενών θέσεων, η ΟΣΥ μπορεί να καλέσει και υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Πριν την υποβολή της αίτησης, βεβαιώσου ότι πληροίς τα βασικά κριτήρια:

Ιθαγένεια & γνώση ελληνικής γλώσσας: Πολίτες Ε.Ε. και συγκεκριμένες κατηγορίες ομογενών. Οι μη Έλληνες πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Β1 ή ισοδύναμο.

Ηλικία: Γεννημένοι από 1980 έως 2004.

Υγεία: Καλή σωματική και ψυχική κατάσταση, με ιατρικούς και ψυχομετρικούς ελέγχους στη δοκιμαστική περίοδο.

Ποινικά κωλύματα: Αποκλείονται καταδικασμένοι για σοβαρά αδικήματα ή όσοι έχουν απολυθεί πειθαρχικά από δημόσιο φορέα τα τελευταία 5 έτη.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις τους.

Άδειες οδήγησης & τυπικά προσόντα: Απαιτείται ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου και οι προβλεπόμενοι τίτλοι σπουδών.

Προσλήψεις πτυχιούχων στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης.

Οι 7 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) διάρκειας 2 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 1 θέση

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 3 θέσεις

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - 3 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Ισόγειο), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Πατησίων 159, Τ.Κ. 112 52, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη . (τηλ. επικοινωνίας: 2144117237, 2144117236, 2144117235, 2144117244, 2144117239, 2144117238, 2144117241, 2144117246, 2144117247, 2144117245).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 και λήγει τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025.