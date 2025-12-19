Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Εδώ και 20 μέρες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς είναι στον δρόμο και από ότι φαίνεται οι τακτικές της κυβέρνησης για «εκτόνωση» δεν έπιασαν τόπο.

Η καταστολή των πρώτων ημερών είχε τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς λειτούργησε συσπειρωτικά για τους αγρότες και έστρεψε το ενδιαφέρον της κοινωνίας στις κινητοποιήσεις.

Δείτε LIVE τα μπλόκα

Μεσσηνία

Οι αγρότες της Μεσσηνίας έκαναν δεκτό το αίτημα του εισαγγελέα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας με ασφάλεια από τον κόμβο της Θουρίας, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κίνηση που καταγράφεται ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Το μπλόκο παραμένει κανονικά στο σημείο, ωστόσο οι αγρότες προχώρησαν σε διαφορετική διάταξη των τρακτέρ, ώστε να είναι δυνατή η χρήση των παρακαμπτήριων οδών του κόμβου και να αποφεύγονται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Μεσσηνία: Παραμένει το μπλόκο στη Θουρία και κλιμακώνουν οι αγρότες- Διευκολύνεται η κυκλοφορία ενόψει Χριστουγέννων

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες συντάσσονται με την απόφαση της πανελλαδικής συνδιάσκεψης και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με νέες μορφές δράσης, όπως το άνοιγμα διοδίων, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνουν δυναμικά στο μπλόκο.

Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες το βράδυ, μετά από συνέλευση των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Μεσσηνία.

Βόρεια Ελλάδα

Στα Μάλγαρα σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και θα παραμείνει αποκλεισμένο μέχρι την Τρίτη, ενώ δεν προγραμματίζεται κλείσιμο παρακαμπτηρίου. Τα διόδια Μαλγάρων θα παραμείνουν κλειστά και το Σαββατοκύριακο, αφού θα είναι κλειστός ο δρόμος.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνέλευση το απόγευμα για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους, ενώ έχουν ήδη αποφασίσει να πραγματοποιήσουν δράση με διανομή προϊόντων τους κατά τις πρωινές ώρες.

Στο μπλόκο του Δερβενίου η Εγνατία Οδός θα αποκλειστεί και σήμερα από τις 13.00 έως τις 14:00, ενώ για το Σαββατοκύριακο οι αγρότες της περιοχής έχουν ήδη προβεί σε συνεννόηση με την αστυνομία για το άνοιγμα των διοδίων προκειμένου να υπάρξει ελεύθερη διέλευση το χρονικό διάστημα 13:00 με 15:00. Επιπλέον, την Κυριακή θα μοιράσουν τοπικά προϊόντα.

Στο μπλόκο της Χαλκηδόνας θα αποκλειστεί η οδός σήμερα από τις 17:00 έως τις 19:00 χωρίς να προβούν σε αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων, ενώ δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πώς θα κινηθούν το Σαββατοκύριακο.

Δυτική Μακεδονία

Σε δίωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 14.00 για όλα τα φορτηγά, ενώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους. Τα πλευρικά διόδια να παραμείνουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται ελεύθερα χωρίς καταβολή διοδίων.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών κατά τις ώρες του αποκλεισμού διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς από αγρότες αλλά και εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδαίας και τη Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας, καθώς και από τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Αμυνταίου, προχωρούν σε τρίωρο αποκλεισμό στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ. Στη σημερινή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό, έως τις 20.00, προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Από τις 16.00 και για τρεις ώρες θα διατηρούν κλειστές και τις παρακαμπτήριες οδούς που χρησιμοποιούνται από τα επιβατικά οχήματα. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου.

Ανυποχώρητοι παραμένουν και οι αγρότες κτηνοτρόφοι, στο μπλόκο του Φιλώτα, σύμφωνα με τα όσα ομόφωνα αποφασίσθηκαν χθες στις Σέρρες, κλείνοντας, σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα πανελλαδικά, σήμερα Παρασκευή 19-1-2025, από τις 16:00- 19:00, τον δρόμο που διέρχεται μπροστά από τον κόμβο.

Θα προηγηθεί, στις 15:30, συνέλευση στο μπλόκο των μελών των δύο Συλλόγων, Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας- Αγροτικός Σύλλογος Αμυνταίου, προκειμένου να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες δράσεις για το επόμενο διάστημα.

Εν τω μεταξύ σήμερα το Σωματείο Ράδιο –ταξί «Πτολεμαίος» θα μεταβεί σήμερα στο μπλόκο του Φιλώτα και θα δηλώσει τη στήριξη του στον αγώνα των Αγροτών και Κτηνοτρόφων

Σε δεκάωρο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 12.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Παράλληλα, σε γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας, θα καθορίσουν και τις ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Στο μεταξύ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού παρακολουθείται η κατάσταση και, εφόσον αυτή επιδεινωθεί και σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά, θα ανοίγει προσωρινά ο δρόμος ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Τα αιτήματα που βάζει μπλόκο η κυβέρνηση

Τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τα 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση αναφέρουν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα υπόλοιπα επτά όπως σημειώνουν "δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά".

Παράλληλα υπογραμμίζουν τονίζεται ότι η "κυβέρνηση δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα".

Αναλυτικά τα αιτήματα των αγροτών και τι ισχύει σύμφωνα με τις πηγές του ΥΠΑΑΤ:

1. Κατώτατες εγγυημένες τιμές

Η παρέμβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει, δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά. 'Αλλωστε τον ρόλο αυτό επιτελούν οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

2. Να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ

Αυτό το αίτημα είναι μη διαπραγματεύσιμο για την κυβέρνηση. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε μία ανεξάρτητη αρχή δηλαδή, διασφαλίζει την αξιοπιστία στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων

3. Καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων

Οι πληρωμές συνεχίζονται «εν κινήσει», δηλαδή ενώ υλοποιείται η μεταρρύθμιση του μηχανισμού κατανομής επιδοτήσεων. Ήδη καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ για το 2025, επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκ. έως το τέλος του έτους, ενώ πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά 3,1 δισ. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς και έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους

4. Επιστροφή των ποσών που υπεξαιρέθηκαν στους πραγματικούς παραγωγούς

Ναι, είναι δεδομένη η κυβερνητική δέσμευση για επιστροφή όλων των ποσών στους πραγματικούς παραγωγούς. Αναμένονται οι δικαστικές αποφάσεις να τελεσιδικήσουν προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ποσά

5. Μείωση τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά

Το αίτημα για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα είναι υπό επεξεργασία από την ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή τιμή για τους παραγωγούς μας.

6. Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής

Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις μείωσης επιβαρύνσεων και ενίσχυσης ρευστότητας, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας σε λιπάσματα και αγροτικά μηχανήματα ενώ και οι νέες μειώσεις φόρων εισοδήματος, που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ και έχουν ψηφισθεί, αφορούν και τους αγρότες. Η κυβέρνηση συζητάει πάντα ρεαλιστικές προτάσεις.

7. Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

8. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Καυσίμων στην αντλία.

ΑΑΔΕ και υπ. Οικονομικών επεξεργάζονται εφαρμογή του μέτρου με ψηφιακά μέσα ώστε η επιστροφή να μπορεί να γίνεται στην αντλία.

9. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 στα προϊόντα που πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους:

Η αναπλήρωση εισοδήματος για φαινόμενα που ο Πυλώνας Ι ήδη καλύπτει εισοδηματικά, μετατρέπει τον «κίνδυνο αγοράς» σε αποζημιώσιμη ζημία, και υπονομεύει τη βασική αρχή της ΚΑΠ: στήριξη εισοδήματος χωρίς εγγύηση τιμών. Τυχόν γενική αναπλήρωση «χαμένου εισοδήματος» για χαμηλές τιμές θα οδηγούσε, επιπλέον, σε διπλή εισοδηματική στήριξη για τον ίδιο σκοπό, καθώς το ίδιο εισοδηματικό έλλειμμα ήδη καλύπτεται μέσω των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι νομικά επιτρεπτή και θα δημιουργούσε σοβαρούς δημοσιονομικούς και ελεγκτικούς κινδύνους για τη χώρα.

Η κυβέρνηση προχωρεί σε παρεμβάσεις που δεν δημιουργούν πρόβλημα για τη χώρα, όπως το Μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει τους γεωργούς και καλύπτει απώλεια παραγωγής. Αντίστοιχες ρυθμίσεις για το 2025 είναι υπό εξέταση. Η κυβέρνηση ήδη ανακοίνωσε την ανακατανομή 160 εκατ. ευρώ (80 εκατ. για κτηνοτρόφους και 80 εκατ. για παραγωγούς σίτου και βάμβακος).

10. Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων υποδομής στην ύπαιθρο

Βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και είναι σε ισχύ το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται έργα υποδομής όπως Ταυρωπού, Υπερείων Νέστου κλπ

11. Αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ

Προωθείται άμεση αλλαγή στον κανονισμό για ικανοποίηση του αιτήματος για κάλυψη κατά 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς και αύξηση ορίου αποζημίωσης. Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 έως σήμερα ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλλει 1,8 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις, εκ των οποίων μόνο το ήμισυ προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές των παραγωγών. Επίσης προς διευκόλυνση των αγροτών με ειδική ρύθμιση παρατείνεται κατ' εξαίρεση η προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2025 έως 30.6.2026 και παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημιώσεων έως 80% για ζημίες του 2025, ακόμη και με οφειλές για το 2025, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης των εισφορών 2023-2024.

12. Σύνδεση επιδότησης με παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο

Είναι βασικό αίτημα της Ελλάδας στη νέα ΚΑΠ. Μείζον θέμα για το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσησ

13. Κατάργηση ΑΤΑΚ - ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων

Ανακοινώθηκε σχετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος. Οι κάτοχοι αγροτεμαχίων πληρώνονται κανονικά.

14. Να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

15. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές.

Οι εισαγωγές ρυθμίζονται από την αγορά και τον κανόνα «προσφοράς - ζήτησης».

16. Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση αποπληρωμών με δόσεις

Ισχύει για όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους

17. Να μη μειωθούν οι πόροι της νέας ΚΑΠ

Σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση στην Ε.Ε. Η Ελλάδα, όπως συνέβη και με τη διαπραγμάτευση για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η χώρα μας έλαβε το μεγαλύτερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ, θα πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

18. Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής στο χωράφι

Ψηφιοποιείται η υποχρέωση έγχαρτου δελτίου που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι διαθέσιμη η δωρεάν εφαρμογή myDATAapp.

Υπάρχει αναστολή για τους ελαιοπαραγωγούς μέχρι 1ης Μαΐου. Στη διάθεση των αγροτών να συζητηθούν λύσεις αυτοματοποίησης που θα κάνουν ακόμα πιο φιλική την εφαρμογή.

19. 'Αμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

Δεν είναι εφικτά δημοσιονομικά το μέτρο, το κόστος ανέρχεται σε 3,6 δισ. ευρώ και θα έπρεπε να καλυφθεί με ισόποση αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

20. Διαχείριση ευλογιάς με εμβολιασμό και όχι με θανατώσεις

Προϋπόθεση για εμβολιασμό είναι η ύπαρξη εγκεκριμένου εμβολίου από την ΕΕ και η άρση συνεπειών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ιδίως για τις εξαγωγές φέτας. Θέση της κυβέρνησης είναι: Ό,τι ορίζει η ΕΕ και η επιστημονική κοινότητα η οποία σήμερα αντιτίθεται.

21. Πλήρης αποζημίωση για θανατώσεις ζώων λόγω εμβολιάς.

Η αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα είναι έως 250 Euro, όταν η υψηλότερη σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι 90 Euro

22. Μέτρα στήριξης για ανασύσταση κοπαδιών

Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών μόλις επιτευχθεί η εκρίζωση της ευλογιάς, καθώς αν γίνει σήμερα υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσουν και πάλι.

23. Πάγωμα πληρωμών σε ΔΕΚΟ και ασφαλιστικά ταμεία όσο διαρκεί η ζωονόσος

Ισχύει η αναστολή πληρωμών. Συγκεκριμένα η αναστολή Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς" (ψηφίσθηκε 18-12-25 στο Ν/Σ της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ), με την οποία αναστέλλονται για τους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 .

24. 'Αμεση πληρωμή κτηνοτρόφων

Έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 187 εκατ. Euro για στήριξη κτηνοτρόφων τα ζώα των οποίων επλήγησαν από την ευλογιά και ανακοινώθηκε η χορήγηση ακόμα 80 εκατ. Euro από την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης.

25. Ένταξη μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα

Στην προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης εντάσσουμε τους μελισσοκόμους στην ίδια προτεραιότητα με τη ζωική παραγωγή. Ο κλάδος έχει ενταχθεί στα προγράμματα νέων αγροτών και συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα του ΣΣ ΚΑΠ. Για πρώτη φορά προβλέφθηκε συμμετοχή της βιολογικής μελισσοκομίας στο ΣΣΚΑΠ. Συμπεριλήφθηκε και στο 5.2 για ανασύσταση κυψελών μετά τον Daniel.

26. Ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκομίας

Υφίσταται ήδη.

27. Αναπλήρωση εισοδήματος με 20 ευρώ/κυψέλη στους μελισσοκόμους

Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 11,8 εκατ. ευρώ για τη μελισσοκομία το 2025 - Θα γίνει ανακατανομή ποσών άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τομεακό πρόγραμμα για κυψέλες με κινητή βάση.