Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τέσσερις (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εδρεύει στο Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στη Μίκρα του Δήμου Θέρμης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι προσλήψεις αφορούν 4 άτομα ειδικότητας ΕΙΔ. ΠΕ - Μετεωρολόγων και έχουν διάρκεια 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΓΑ - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, Τ.Κ. 11526 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μ. Ματαράγκα (ΣΟΧ4/2025) (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490497, 7490506).

