Τους... πήραν λεφτά αντί να τους δώσουν!- Μετά πληρώθηκαν με τα λεφτά που τους πήραν! Δεύτερο φιάσκο σε ένα μήνα -Όλο το παρασκήνιο.

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού λέει μία αρχαία ελληνική φράση. Και επειδή η κυβέρνηση έκανε δύο φορές το ίδιος λάθος με τις κρατήσεις του ΕΛΓΑ – χειρότερο την δεύτερη φορά- το ραντεβού με τους αγρότες που είχε διαφανεί ότι μπορεί να γίνει την Παρασκευή είναι και πάλι …στον αέρα.

Το δεύτερο φάουλ της κυβέρνησης με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες συμπυκνώνεται στην φράση «τους πήραν λεφτά αντί να τους βάλουν λεφτά». Κι αυτό το λάθος έγινε στην πιο κρίσιμη στιγμή για την αποκλιμάκωση ή όχι των μπλόκων και ενώ σήμερα συνεδριάζει το συντονιστικό των αγροτών για να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Τι συνέβη;

Την Τρίτη το βράδυ δόθηκε η εντολή ταυτόχρονα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ να αποσταλούν σε συγκεκριμένη τράπεζα δύο λίστες. Μία που έδινε εντολή στην τράπεζα να παρακρατήσει από τους λογαριασμούς των αγροτών τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ και μία δεύτερη λίστα με τους δικαιούχους της βασικής επιδότησης ούτως ώστε να τους πιστωθεί το ποσό της εξόφλησης. «Η εντολή έλεγε ότι πρώτα πρέπει να πληρωθεί η επιδότηση και μετά να χρεωθούν οι παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ» υποστηρίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μαντέψτε τι έγινε. Η μεν πρώτη λίστα με αυτά που πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες στον ΕΛΓΑ έφθασε πρώτη και καλύτερη στην τράπεζα ενώ η δεύτερη με τα ποσά που έπρεπε να εισπράξουν δεν έφθασε ποτέ.

Αποτέλεσμα, την Τετάρτη το πρωί οι αγρότες να δουν τον λογαριασμό τους αντί να γεμίζει να αδειάζει από χρήματα!

Το τεχνικό πρόβλημα που δεν πήρε είδηση κανείς

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η εταιρία που έχει επιφορτιστεί - εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ- με την ευθύνη να αποστέλλει τις λίστες με τις επιδοτήσεις δεν την έστειλε αυτή τη φορά επικαλούμενη τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό του υπολογιστή της. Πρόβλημα για το οποίο δεν ενημέρωσε κανέναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ίδιο βράδυ - όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση - αλλά την επόμενη μέρα και ενώ ήδη είχε γίνει το απίστευτο αλαλούμ.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι δεν είχε σκεφθεί κανείς από την κυβέρνηση να εποπτεύσει την διαδικασία γνωρίζοντας τα αλλεπάλληλα μπερδέματα που συμβαίνουν με τον διαλυμένο ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος παράλληλα μεταφέρεται εν κινήσει στην ΑΔΑΕ.

Ξανά στον πάγο οι σχέσεις κυβέρνησης- αγροτών

Και κάπως έτσι συνέβη αυτό που δεν μπορεί δια νόμου να συμβεί. Διότι κατά κανόνα πρώτα μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτών χρήματα και από αυτά τα χρήματα παρακρατούνται οι ασφαλιστικές εισφορές. Διότι δεν νοείται να αφαιρείς χρήματα από κάποιον που του χρωστάς!

Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα έγιναν για άλλη μία φορά έξαλλοι. Και εκεί που είχαν ανοίξει οι δίαυλοι επικοινωνίας- πρωτίστως με τους γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές – εκεί έκλεισαν.. Και ενώ φαίνεται να υπήρχε στο παρασκήνιο η διαβεβαίωση ότι θα αποχωρούσαν από τα μπλόκα μέσα στο Σαββατοκύριακο , τώρα μοιάζει το κοντέρ να μηδενίστηκε και οι σχέσεις να επέστρεψαν στον «πάγο».

«Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες» σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη συμπληρώνοντας ότι το λάθος διορθώθηκε έστω και με διαφορά δέκα ωρών..

Αγώνας να γίνουν με καθυστέρηση οι πληρωμές

Και είναι γεγονός ότι την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση ξεκίνησε έναν τηλεοπτικό και διαχειριστικό αγώνα ώστε να αποκατασταθεί το λάθος. Έτσι κάποια στιγμή το πρωί έφθασε η λίστα με τους δικαιούχους της επιδότησης στην τράπεζα και άρχισαν οι αγρότες να πληρώνονται. Η πληρωμή ολοκληρώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα.

«Όπως και να έχει το λάθος ήταν τεράστιο. Αν συνέβαινε σε άλλη χρονική στιγμή ίσως και να μην σηκωνόταν τόση σκόνη. Τώρα όμως που η κατάσταση είναι έκρυθμη , φθάνει ένα ακόμη λάθος να βάλει μπουρλότο στο μέτωπο με τους αγρότες» παραδέχθηκε κυβερνητικό στέλεχος.

Δεύτερο φιάσκο σε έναν μήνα

Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι αγρότες νοιώθουν να εμπαίζονται από την κυβέρνηση αλλά η πολλοστή. Στα τέλη Νοεμβρίου είχαν εξοργιστεί και πάλι από το γεγονός ότι -αν και απλήρωτοι- ο ΕΛΓΑ παρακράτησε από την καθυστερημένη προκαταβολή της βασικής επιδότησης τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Κίνηση που τους είχε εξοργίσει και που έπαιξε ρόλο στην απόφαση τους να βγουν στους δρόμους.

Και ενώ τότε πολλοί από την κυβέρνηση παραδέχονταν ότι έκαναν φάουλ και ότι έπρεπε οι κρατήσεις του ΕΛΓΑ να μεταφερθούν στην εκκαθάριση , δηλαδή τον Μάρτιο του 2025, τελικά επικράτησε η άποψη ότι έπρεπε να γίνουν οι χρεώσεις κανονικά.

Πληρώθηκαν με τα λεφτά που πλήρωσαν

Το πρώτο επιχείρημα ήταν ότι οι ίδιοι οι αγρότες έχουν δώσει πάγια εντολή στην τράπεζα να τους κρατάει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι χωρίς την πληρωμή των κρατήσεων από τους αγρότες ο ΕΛΓΑ κινδυνεύει με κατάρρευση. «Αν δεν έπαιρναν τις κρατήσεις από τους αγρότες ο ΕΛΓΑ χθες δεν θα μπορούσε να κάνει τις πληρωμές για τις φυσικές καταστροφές» έλεγαν στην κυβέρνηση πιστοποιώντας ουσιαστικά ότι ο ΕΛΓΑ τους πλήρωσε με τα λεφτά που τους πήρε…