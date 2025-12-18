Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα αναγορεύσει σε επίτιμο διδάκτορα τον βραβευμένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιάννη Οικονομίδη, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2026 (στις 20:00) στο Αμφιθέατρο του ΕΑΠ στην Πάτρα.



Επιπλέον, στις 30 και 31/1/2026 η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και η τοπική κοινωνία θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το κινηματογραφικό έργο του Γιάννη Οικονομίδη, μέσω προβολών επιλεγμένων ταινιών του.



Η κινηματογραφική γλώσσα του Γιάννη Οικονομίδη χαρακτηρίζεται από τον ωμό ρεαλισμό και αποτύπωση της σύγχρονης ελληνικής μικροαστικής κοινωνίας, μέσω του δράματος αλλά και τη χρήση της υποδόριας σάτιρας, θέτοντας πλήθος προβληματισμών και συζητήσεων για τη συναισθηματική και σωματική βία, που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων της κοινωνικής μας ζωής. Σε αντίστιξη με τα παραπάνω, στο έργο του σκηνοθέτη διακρίνεται παράλληλα η σκοπιά ενός ουσιαστικού ανθρωπισμού.

Βιογραφικό Σημείωμα Γιάννη Οικονομίδη



Ο Γιάννης Οικονομίδης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1967. Το 1987 μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει νομική, αλλά σχεδόν αμέσως εγκατέλειψε τη νομική σχολή για να σπουδάσει κινηματογράφο.

Αφού γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους, το 2003 έγραψε και σκηνοθέτησε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, το εμβληματικό «Σπιρτόκουτο».



Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, «Η ψυχή στο στόμα», έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2006. Η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Μαχαιροβγάλτης», έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν το 2010 και κέρδισε επτά βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων αυτών της

Καλύτερης Ταινίας, της Καλύτερης Σκηνοθεσίας και του Καλύτερου Σεναρίου. Η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Το μικρό ψάρι», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2014.



Το 2016 ο Γιάννης Οικονομίδης έγραψε και σκηνοθέτησε το πρώτο του θεατρικό έργο, «Στέλλα κοιμήσου» για τη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα, το οποίο έγινε τεράστια εμπορική και κριτική επιτυχία.



Η επόμενη μεγάλου μήκους ταινία του, «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς», έκανε πρεμιέρα το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και κατάφερε να γίνει εισπρακτική επιτυχία στην Ελλάδα. Η ταινία έλαβε 15 υποψηφιότητες από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου.

Και οι πέντε μεγάλου μήκους ταινίες του έχουν τιμηθεί με το Βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών Κινηματογράφου για την Καλύτερη Ελληνική Ταινία της Χρονιάς και έχουν προβληθεί σε πολλά αναγνωρισμένα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.



Τον Νοέμβριο του 2022, το «Σπιρτόκουτο - Το Μιούζικαλ», έκανε πρεμιέρα στην κεντρική σκηνή της «Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση», σε λιμπρέτο και καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Οικονομίδη.

Η νέα του μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα» ολοκληρώθηκε το 2025.



