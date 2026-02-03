Η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση για τη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου.

Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη έχει ταξιδέψει η 16χρονη Λόρα, όπως επιβεβαίωσε επίσημα η Ελληνική Αστυνομία, μετά από ενημέρωση που έλαβε από την αεροπορική εταιρεία Lufthansa. Την πληροφορία γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, έπειτα από πολυήμερες προσπάθειες των Αρχών να διασταυρώσουν τα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Δημογλίδου, η Lufthansa απάντησε τελικά μετά από πέντε επίσημα αιτήματα της ΕΛ.ΑΣ. και ύστερα από 25 ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση για τη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου - δηλαδή πριν ακόμη δηλωθεί η εξαφάνισή της από την οικογένειά της.

«Πριν από λίγη ώρα η εταιρεία απάντησε επίσημα στην Ελληνική Αστυνομία ότι η ανήλικη ταξίδεψε στο εξωτερικό με αεροσκάφος της, έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα από τις 12 Ιανουαρίου. Από την πρώτη στιγμή η ανήλικη αναζητείται στη Γερμανία και πλέον η υπόθεση χειρίζεται από τις γερμανικές Αρχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg570hwdgjo9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη κατάφερε να ταξιδέψει μόνη της χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιον περιορισμό. Αυτό έγινε δυνατό καθώς οι κανονισμοί της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπουν σε ανήλικους της ηλικίας της να πετούν χωρίς συνοδό. Επιπλέον, στο αεροδρόμιο δεν υπήρχε καμία σχετική ειδοποίηση ή σήμα αναζήτησης από την ΕΛ.ΑΣ., αφού η απουσία της δεν είχε ακόμη δηλωθεί.

Η δήλωση εξαφάνισης από τους γονείς της έγινε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή της, στις 19:30 της ίδιας ημέρας. Το χρονικό αυτό κενό αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς μέχρι τότε η ανήλικη είχε ήδη επιβιβαστεί και αναχωρήσει για το εξωτερικό, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τον εντοπισμό της.