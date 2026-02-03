Με μία οργίλη ανάρτηση στα social media αντέδρασε ο δήμαρχος Αθηναίων στο «ραβασάκι» που ήρθε για τον Δήμο από την «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης»

Τους «παραφουσκωμένους» λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ, που μεταφράζουν την απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική της «Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης», προχωρώντας σε αυξήσεις στους δήμους της τάξης του 32,65%, καυτηριάζει σε ανάρτησή του στο X, ο δήμαρχος Αθηναίων.

Όπως επισημαίνει ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας το άγριο χαράτσι, που έρχεται να προστεθεί στα υπέρογκα τιμολόγια άλλων ενεργειακών τομέων, «η πρωθυπουργική υπόσχεση για το ”φθηνότερο δυνατόν νερό”, έκρυβε αυξήσεις».

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, όπου αναφέρεται η απόφαση της ΕΥΔΑΠ για τις αυξήσεις των τιμολογίων, η τιμή του νερού για τους Δήμους αυξάνεται από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή κατά 0,32 ευρώ.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Έφτασαν οι νέοι λογαριασμοί νερού. Αυξημένοι για όλους τους δήμους έως και 32%. Η πρωθυπουργική υπόσχεση για το ”φθηνότερο δυνατόν νερό”, έκρυβε αυξήσεις.

Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν – εκτός από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας – και πανάκριβο νερό. Μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνει επιπλέον, ετησίως, ο δήμος Αθηναίων.

Η ΕΥΔΑΠ μοίρασε εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αδράνησε για χρόνια να θωρακίσει την Αττική με τα απαραίτητα έργα για την λειψυδρία. Τώρα, εξισώνει τα τιμολόγια νερού των δήμων με τα βιομηχανικά τιμολόγια, με υπέρογκες αυξήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που θα μπορούσαν να είχαν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους».

Απάντηση στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αναφορικά με τις αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, δίνει με ανακοίνωσή της η ΕΥΔΑΠ.

«Πρώτον, η αναπροσαρμογή των μη οικιακών τιμολογίων στα οποία εντάσσονται και οι Δήμοι, έχει ως στόχο την ορθολογική χρήση του νερού από μεγάλους καταναλωτές, σε μια περίοδο που η Αττική έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λειψυδρίας και που η εφαρμογή δράσεων και μέτρων εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης από τους Δήμους καθίσταται αναγκαία», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Δεύτερον, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχει εγκρίνει τόσο το επιτρεπόμενο έσοδο όσο και την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ έως το 2029, μετά από την προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση. Κάθε κόστος και κάθε επένδυση ελέγχονται εξονυχιστικά, ώστε να διασφαλίζεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας τους, η προστασία των καταναλωτών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση της κατασπατάλησης νερού από μεγάλους καταναλωτές, όπως οι Δήμοι».

Σημειώνεται, σύμφωνα πάντα με την ΕΥΔΑΠ, ότι η αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ που ενέκρινε η ΡΑΕΕΥ είναι μικρότερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό των τελευταίων 17 ετών και «προβλέπει προστασία για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις οποίες το πάγιο μηδενίζεται, οδηγώντας σε μείωση του συνολικού λογαριασμού τους».

Τρίτον, συνεχίζει η ΕΥΔΑΠ, τα έσοδα από την αναπροσαρμογή «κατευθύνονται σε ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση διαρροών, ψηφιακή παρακολούθηση δικτύων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής. Ο κ. Δούκας δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι βασικοί μέτοχοι της ΕΥΔΑΠ είναι το Ελληνικό Δημόσιο (50+1%) και το Υπερταμείο (11,33%) κάτι που σημαίνει ότι το συντριπτικό ποσοστό μερισμάτων που υποχρεούται ως εισηγμένη εταιρεία η ΕΥΔΑΠ να διανέμει, επιστρέφει στο Δημόσιο Λογιστικό».

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή, «το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ παραμένει το χαμηλότερο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ για διάστημα 17 ετών τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, με την Εταιρεία να καλύπτει διαχρονικά τις αυξήσεις του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών. Η ΕΥΔΑΠ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και στη διασφάλιση ποιοτικών, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς όλους τους πολίτες».