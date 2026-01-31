Οι ΝΟΕΣ (Νομαρχιακές Επιτροπές Συνεδρίου) στο ΠΑΣΟΚ αντικαθιστούν τις πάλαι ποτέ τρομερές και φοβερές Νομαρχιακές Επιτροπές ενόψει του Συνεδρίου αλλά και μετά από αυτό.
Η αντιπολίτευση γκρινιάζει ότι συγκροτούνται με πρόσωπα που θα εξασφαλίσουν την πλήρη κυριαρχία της προεδρικής πλειοψηφίας στο Συνέδριο.
Φέρεται μάλιστα να έχουν αντικατασταθεί από τη θέση του γραμματέα πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν τον Χάρη Δούκα, όπως οι γραμματείς Κέρκυρας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας κοκ.
Εάν αυτά αληθεύουν τότε τα πράγματα για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν προμηνύονται ευοίωνα...
Τ.Τε.