Αντικαθίστανται όσοι συστρατεύονται με το «ρεύμα Δούκα»;

Οι ΝΟΕΣ (Νομαρχιακές Επιτροπές Συνεδρίου) στο ΠΑΣΟΚ αντικαθιστούν τις πάλαι ποτέ τρομερές και φοβερές Νομαρχιακές Επιτροπές ενόψει του Συνεδρίου αλλά και μετά από αυτό.

Η αντιπολίτευση γκρινιάζει ότι συγκροτούνται με πρόσωπα που θα εξασφαλίσουν την πλήρη κυριαρχία της προεδρικής πλειοψηφίας στο Συνέδριο.

Φέρεται μάλιστα να έχουν αντικατασταθεί από τη θέση του γραμματέα πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν τον Χάρη Δούκα, όπως οι γραμματείς Κέρκυρας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας κοκ.

Εάν αυτά αληθεύουν τότε τα πράγματα για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν προμηνύονται ευοίωνα...

Τ.Τε.