Το «The 2Night Show» έρχεται απόψε με τον γρηγόρη Αρναούτογλου και νέους καλεσμένους.

Απόψε, Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Τόλη Παπαδημητρίου, σε μία απολαυστική κουβέντα γεμάτη χιούμορ και αυθορμητισμό.

Ο χαρισματικός ηθοποιός, αλλά και σεναριογράφος, θυμάται τα παιδικά του χρόνια στη Χαλκίδα, όταν έγραφε ολόκληρες σειρές χωρίς καν να το ξέρει, και εξηγεί πώς από άριστος μαθητής και παιδί δύο φιλολόγων, κατέληξε να γίνει ένας «δόλιος» κωμικός.

Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, περιγράφει πώς πήρε τον ρόλο του στη «Μουρμούρα», αλλά και την αντίδραση των ανθρώπων του καναλιού, όταν είδαν τον πρώτο του πιλότο για τηλεοπτική σειρά.

Παράλληλα, παίρνει θέση για την πολιτική ορθότητα και αποκαλύπτει από τι εμπνέεται για να δημιουργήσει τα σατιρικά βίντεό του στα social media. Στη συνέχεια, διηγείται μία αστεία ιστορία με δύο άγρια ροτβάιλερ, που στάθηκε η αφορμή για να γράψει το τελευταίο του έργο.

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη νέα του μεγάλη θεατρική επιτυχία, την «Οικογένεια Τσεκμέ», μία ξεκαρδιστική κωμωδία σε κείμενο και σκηνοθεσία του ίδιου, που μετά την Αθήνα και το Θέατρο «Πόλη» θα ταξιδέψει στο Θέατρο «Κολοσσαίον» της Θεσσαλονίκης.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» και την Ελισάβετ Μουτάφη, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Η αγαπημένη ηθοποιός εξηγεί γιατί μετά τους ρόλους που την ήθελαν να δακρύζει από καλοσύνη, απολαμβάνει πλέον τον ρόλο της κακιάς, που όλοι λατρεύουν να μισούν.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια περιγράφει πώς ο Μάνος Νιφλής την «έριξε», κάνοντας ανάλυση στις σειρές που έχει παίξει, αλλά και τη «στημένη» γνωριμία τους μέσω της Μαρίνας Ασλάνογλου.

Γιατί το πρώτο τους ραντεβού παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή; Τι τη συνδέει με τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Λάκη Λαζόπουλο; Ποιος την έπεισε να αλλάξει το επίθετό της;

Στη συνέχεια, περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες στη Σιέρα Λεόνε, την άγνοια κινδύνου που είχε όταν πήγε για να πάρει τον μικρό Δημήτρη και τη στιγμή που ο γιος της έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα του στο αεροδρόμιο, χωρίς καν να τον έχει δει ποτέ από κοντά.

Τέλος, η Ελισάβετ Μουτάφη μιλάει για τα μελλοντικά της σχέδια και εξηγεί γιατί προς το παρόν έχει βγάλει το θέατρο από τη ζωή της.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντά και τον Λευτέρη Σκόνδρα, τον παίκτη του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος» Grand Prize Week που κέρδισε το ποσό των 97.000€.

Ο δάσκαλος, που κατάφερε να φτάσει μία ανάσα πριν από το μεγάλο έπαθλο των 300.000€, μιλάει αποκλειστικά στον Γρηγόρη από τη Θεσσαλονίκη μαζί με τη σύζυγό του.

Ο Λευτέρης Σκόνδρας αναφέρεται στην εμπειρία του στο παιχνίδι, αλλά και στους λόγους που δεν πήρε τελικά το ρίσκο να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση των 300.000€.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Δευτέρα 16 Μαρτίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.