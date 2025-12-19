Ο Τζέιμς Κάμερον απαντάει στο αν θα πάρει τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στη νέα ταινία Terminator και αδειάζει τον Ματ Ντέιμον σχετικά με το Avatar.

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον ετοιμάζεται να στρέψει την προσοχή του στην άλλη του επιτυχημένη σειρά ταινιών: The Terminator (Ο Εξολοθρευτής).

«Μόλις η σκόνη από το Avatar κατακαθίσει σε μερικούς μήνες, θα βυθιστώ πραγματικά σε αυτό», λέει ο σκηνοθέτης στο THR. «Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην αφήγηση που πρέπει να λυθούν. Το μεγαλύτερο είναι, πώς θα πάω πολύ πιο μπροστά από αυτό που πραγματικά συμβαίνει για να το κάνω επιστημονική φαντασία;»

Ο Κάμερον αποκαλύπτει επίσης ότι η έβδομη ταινία Terminator δεν θα έχει πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

«Μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν θα συμμετέχει», σημειώνει ο Κάμερον. «Ήρθε η ώρα για μια νέα γενιά χαρακτήρων. Επέμεινα ότι ο Άρνολντ έπρεπε να συμμετάσχει στο Terminator: Dark Fate, και ήταν ένα υπέροχο φινάλε για τον ρόλο του ως T-800».

Ο Κάμερον συνεχίζει εξηγώντας ότι: «πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ερμηνεία του Terminator και της ιδέας ενός πολέμου του χρόνου και της υπερνοημοσύνης. Θέλω να κάνω νέα πράγματα που ο κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί».

«Τα πράγματα που σε φοβίζουν περισσότερο είναι ακριβώς αυτά που πρέπει να κάνεις. Κανείς δεν πρέπει να δημιουργεί καλλιτεχνικά από μια ζώνη άνεσης», λέει ο σκηνοθέτης.

Ο Σβαρτσενέγκερ πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία του Κάμερον «Ο Εξολοθρευτής» του 1984, ως ένα φονικό cyborg από το μέλλον που ταξιδεύει στο χρόνο στο σημερινό Λος Άντζελες με μια θανατηφόρα αποστολή.

Ο Κάμερον επέστρεψε στη σκηνοθεσία το 1991 με το Terminator 2: Judgment Day, πριν παραδώσει τα ηνία καθώς η σειρά συνεχίστηκε με το Terminator 3: Rise of the Machines του 2003, το Terminator Salvation του 2009 (η μόνη ταινία μέχρι στιγμής χωρίς τον Σβαρτσενέγκερ), το Terminator Genisys του 2015 και το Terminator: Dark Fate του 2019.

Ο Τζέιμς Κάμερον διαψεύδει όσα έχει πει ο Ματ Ντέιμον για το Avatar

Σε άλλα νέα ο Τζέιμς Κάμερον διαψεύδει τον Ματ Ντέιμον σχετικά με τις δηλώσεις του δεύτερου ότι παραλίγο να πρωταγωνιστήσει στην ταινία Avatar του 2009.

Ο ηθοποιός - που υποδύεται τον Οδυσσέα την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν- εχει μιλήσει για αυτό στο παρελθόν, ωστόσο τώρα ο σκηνοθέτης σπάει τη σιωπή του σχετικά με το κάστινγκ του Ντέιμον για τον ρόλο που τελικά πήρε ο Sam Worthington. Προφανώς, υπήρξαν συζητήσεις, αλλά ο Κάμερον αδειάζει τον ηθοποιό σχετικά με το ότι του προτάθηκε τελικά να υποδυθεί τον Τζέικ Σάλι στο πρώτο Avatar και να λάβει μερίδιο από τα κέρδη της ταινίας.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Κάμερον απάντησε στις δηλώσεις του Ντέιμον, λέγοντας ότι είχαν συζητήσει για τον ρόλο του Τζέικ Σάλι, αλλά ο ηθοποιός ήταν πολύ απασχολημένος με τον ρόλο του Τζέισον Μπορν. «Ένιωσε την ανάγκη να μου τηλεφωνήσει προσωπικά και να μου το πει», δηλώνει ο σκηνοθέτης. «Είπε ότι δεν ήθελε να το μάθω από τον ατζέντη του — είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ματ. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί του κάποια μέρα. Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ήταν μια σύμπτωση διαφορετικών γεγονότων που συνέβησαν».

Σε ένα παλαιότερο βίντεο που έχει κάνει ξανά την εμφάνισή του, ο Ντέιμον μιλάει για την απόρριψη του Avatar, λέγοντας: «Ο Τζιμ Κάμερον μου τηλεφώνησε και μου πρόσφερε το 10% του Avatar». Ο ηθοποιός πρόσθεσε τότε λέγοντας ότι «Δεν θα συναντήσετε ποτέ έναν ηθοποιό που να έχει αρνηθεί περισσότερα χρήματα από μένα.».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία σχόλια του Κάμερον, ο Ντέιμον δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής. Αν και θυμάται ότι του μίλησε για το πρότζεκτ, η συζήτηση δεν προχώρησε πέρα από τα αρχικά στάδια, καθώς ο Ντέιμον είχε δεσμευτεί για τη σειρά ταινιών Bourne. Αυτό που ο Κάμερον αμφισβητεί πλήρως είναι ότι κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το ότι ο ηθοποιός θα έπαιρνε μέρος των κερδών της ταινίας.

«Ποτέ δεν του προσφέρθηκε ο ρόλος. Δεν θυμάμαι αν του έστειλα το σενάριο ή όχι. Δεν νομίζω ότι το έκανα. Τελικά μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε σε μια ταινία. Σε σέβομαι πολύ ως σκηνοθέτη. Το [Avatar] ακούγεται ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να κάνω την ταινία Jason Bourne. Έχω συμφωνήσει και έτσι, δυστυχώς, πρέπει να το αρνηθώ».

«Αλλά ποτέ δεν του προσφέρθηκε. Ποτέ δεν υπήρξε συμφωνία. Ποτέ δεν μιλήσαμε για τον χαρακτήρα. Ποτέ δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Ήταν απλά θέμα διαθεσιμότητας», θυμάται ο Κάμερον.

Το πιο ενδιαφέρον σχετικά με τους ισχυρισμούς του Damon είναι ότι, αν ήταν αληθινοί, έχει χάσει ένα απίστευτο ποσό χρημάτων απορρίπτοντας τον ρόλο στο Avatar. Η πρώτη ταινία απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο box office, κερδίζοντας τον τίτλο της ταινίας με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Αν ο Ντέιμον λέει την αλήθεια, τότε έχασε 290 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό χωρίς να υπολογίσουμε τη συνέχεια, το Avatar: The Way of Water, που θα του απέφερε περίπου άλλα 234 εκατομμύρια δολάρια (σε περίπτωση που η υποτιθέμενη συμφωνία περιελάμβανε και τη συνέχεια).