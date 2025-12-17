Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.

Στη δημοσιότητα ήρθε νέο φωτογραφικό υλικό από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, καταπιάνεται με μια από τις πιο εκτενείς και εμβληματικές ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ, την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα έργο που χρονολογείται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ.



Τον κεντρικό ρόλο, αυτόν του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, έχει αναλάβει ο Ματ Ντέιμον. Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θερόν, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Στις νέες εικόνες που εξασφάλισε το Entertainment Weekly εμφανίζεται Οδυσσέας του Ματ Ντέιμον πλαισιωμένος από τους πιστούς συντρόφους του, ανάμεσα στους οποίους διακρίνεται ο Χιμές Πατέλ στο ρόλο του Ευρύλοχου.

Το υλικό αποκαλύπτει επίσης την Αν Χάθαγουεϊ που ενσαρκώνει την Πηνελόπη μαζί με τον Τομ Χόλαντ στο ρόλο του Τηλέμαχου και τον Ρόμπερτ Πάτινσον ο οποίος υποδύεται τον αλαζονικό Αντίνοο που διεκδικεί τον θρόνο του Οδυσσέα.

Η Universal Pictures έδωσε το στίγμα της ταινίας περιγράφοντάς την ως ένα «μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX».

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια που δόθηκε στη δημοσιότητα όπου ο Νόλαν διακρίνεται επί τω έργω, πλάι σε μία από τις IMAX κάμερές του.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των νέων εικόνων έρχεται μετά το εξάλεπτο εισαγωγικό βίντεο της ταινίας, το οποίο προβάλλεται ήδη στις αμερικανικές αίθουσες μαζί με την επανακυκλοφορία των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another».

Η «Οδύσσεια» πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.