Ήδη από το 2021 η διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο έχει περιορίσει δραστικά την τοπική παραγωγή από συμβατικές μονάδες, αποφέροντας μέχρι σήμερα οικονομικά οφέλη ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Σε πλήρη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών της Κρήτης χωρίς τη χρήση τοπικών θερμικών μονάδων προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το ενεργειακό σύστημα του νησιού.

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη τροφοδοτείται αποκλειστικά μέσω του ηπειρωτικού συστήματος, αξιοποιώντας τις δύο διασυνδέσεις με την Αττική και την Πελοπόννησο, σε συνδυασμό με την καθαρή ενέργεια που παράγεται τοπικά.

Τις τελευταίες ημέρες, οι διασυνδέσεις καλύπτουν πλήρως τη ζήτηση, με τον ΑΔΜΗΕ να εφαρμόζει προηγμένα συστήματα αυτόματου ελέγχου για τη διαχείριση του φορτίου. Η μεταβολή της κατανάλωσης αντιμετωπίζεται κυρίως μέσω της νέας διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής, ενώ η γραμμή Κρήτης–Πελοποννήσου διατηρείται σε σταθερή ροή, ώστε να λειτουργεί ως άμεση εφεδρεία όταν απαιτείται.

Η παύση λειτουργίας των θερμικών σταθμών που βασίζονταν σε ορυκτά καύσιμα οδηγεί σε σημαντική οικονομική ελάφρυνση για τους καταναλωτές. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί καθαρή εξοικονόμηση 400 έως 600 εκατ. ευρώ ετησίως σε βάθος δεκαετίας, κυρίως μέσω της μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), ακόμη και αν συνυπολογιστούν τα κόστη διατήρησης των μονάδων σε ψυχρή εφεδρεία και οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Το έργο, το μεγαλύτερο που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και το τουριστικό της προϊόν, ενώ προσφέρει και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, με μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 500.000 τόνους ετησίως.