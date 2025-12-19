«Ας πει σε τι ενέργειες έχει προβεί η ΝΔστο ΕΛΚ έναντι του αδελφού της κόμματος που κυβερνά στη Β.Μακεδονία και που παραβιάζει συστηματικά τη Συμφωνία»

O Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλ.Τσίπρα Ινστιτούτου, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη «Στο Κόκκινο» τόνισε τη σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών στην αναγνώριση της γειτονικής χώρας ως Βόρεια Μακεδονία.

Όπως σημείωσε: «Χάρη στη Συμφωνία των Πρεσπών σταμάτησαν οι αλλεπάλληλες αναγνωρίσεις της γειτονικής χώρας ως ‘Μακεδονίας’ και όλες οι χώρες του κόσμου την αναγνωρίζουν πλέον ως Βόρεια Μακεδονία».

Ο κ. Τζήμητρας επέκρινε τη ΝΔ, που είχε κάνει τα πάντα για να μην περάσει η συμφωνία, λέγοντας ότι η σημερινή υποτιθέμενη «τιμή» της κυβέρνησης προς τη συμφωνία δεν συνοδεύεται από δράσεις. «Η ΝΔ, που δυστυχώς είχε κάνει το παν για να μην υπάρξει αυτή η συμφωνία, και που σήμερα δηλώνει ότι την "τιμά", ας πει σε τι ενέργειες έχει προβεί στο ΕΛΚ έναντι του αδελφού της κόμματος που κυβερνά στη Β.Μακεδονία και που παραβιάζει συστηματικά τη Συμφωνία.»

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για ρεαλιστική πολιτική βασισμένη σε αρχές: «Φανταστείτε σε αυτήν τη δυσχερέστερη διεθνή συγκυρία ασφάλειας να είχαμε και το μακεδονικό πάνω μας. Τι πιέσεις θα είχαμε δεχθεί και τι επαχθείς όρους θα έπρεπε να αποδεχθούμε;» Τόνισε ότι η σωστή πλευρά της Ιστορίας δεν περιορίζεται στις στρατιωτικές δαπάνες ή στο στρατιωτικό σκέλος.

«Χρειάζεται ρεαλιστική πολιτική στη βάση αρχών. Δεν είναι δυνατόν φυσικά να συμπράξουμε ή να αποδεχθούμε την εισβολή στην Ουκρανία ή και οποιοδήποτε κράτος, αλλά «σωστή πλευρά της Ιστορίας» είναι η προάσπιση αξιών. Δεν αρκεί η προσήλωση μόνο σε αμυντικές δαπάνες και το στρατιωτικό σκέλος. Όσο τα στρατιωτικά κονδύλια εξασφαλίζονται με περικοπή κοινωνικών δαπανών τόσο μεγαλώνει η ανισότητα και υπονομεύεται η κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Αυτή είναι η πραγματική βραδυφλεγής βόμβα για την ΕΕ και τα κράτη-μέλη. Δεν θα «πάμε από το βόλι του Ρώσου» αλλά από αυτήν»