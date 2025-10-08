«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση», διαμηνύουν στη Ρωσία διπλωματικές πηγές.

Διπλωματικές πηγές απάντησαν στις δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αναφερόμενη στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Σε ανάρτησή της, η Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα για «παραβίαση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ κρατών» λόγω του «μπλοκαρίσματος διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας έως το 2018», ενώ μεταξύ άλλων έκανε αναφορά σε «την εμπλοκή της χούντας των συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974».

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων», τονίζουν διπλωματικές πηγές, απαντώντας στην εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως «η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975. Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα».

Επίσης, παραπέμπουν στη διεθνή κοινότητα, «η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών με «ρητές αναφορές» στα σχετικά Ψηφίσματα.

Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι διπλωματικές πηγές υπενθυμίζουν πως «η διαφορά μας επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

«Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις», καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές.

Τι ανέφερε η Ζαχάροβα στην ανάρτησή της

Η Μαρία Ζαχάροβα προέβη σε νέα επίθεση εναντίον της Δύσης, βάζοντας στο στόχαστρο και την Ελλάδα σε ανάρτηση στο Telegram, με την οποία απάντησε στην υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, η οποία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβιάζει «καθεμία από τις δέκα αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για «απροκάλυπτο ψέμα» και υποστήριξε πως οι χώρες-μέλη του ΟΑΣΕ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα αυτές τις αρχές.

Στα παραδείγματα που ανέφερε η Ζαχάροβα, σημείωσε μεταξύ άλλων: «την εμπλοκή της χούντας των συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974, τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999, την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008 και τη στήριξη της Δύσης στο “σκηνοθετημένο πραξικόπημα του 2014” στην Ουκρανία».

Επίσης, κατηγόρησε την Ελλάδα για «παραβίαση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ κρατών» λόγω του «μπλοκαρίσματος διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας έως το 2018».