Οι δρόμοι της Αττικής μπαίνουν στο… μικροσκόπιο των «έξυπνων» καμερών, όλες οι λεπτομέρειες για το μέτρο οδικής ασφάλειας.

Σε λειτουργία τέθηκαν οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας στην Αττική, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός εκτεταμένου προγράμματος της Περιφέρειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι πρώτες επτά κάμερες εγκαταστάθηκαν στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου, σε σημεία αυξημένης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και υψηλής επικινδυνότητας.

Το έργο εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο που προβλέπει την τοποθέτηση 388 καμερών σε βασικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την καλλιέργεια πιο υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τον Φεβρουάριο θα έχουν εγκατασταθεί οι πρώτες δεκάδες καμερών, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου.

Πού έχουν τοποθετηθεί οι «έξυπνες κάμερες»

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι υποδομές σε έξι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις – τρεις στη συμβολή της Λ. Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την πλατεία Βεργωτή, καθώς και τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα εγκατασταθούν επιπλέον 11 κάμερες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται οι υποδομές στους κόμβους που θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί επιπλέον 33 κάμερες, ενώ προβλέπεται μετά τον Μάρτιο να τοποθετούνται περί τις 85 κάμερες μηνιαίως, ώστε η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

«Βλέπουν» το κόκκινο, όχι τους οδηγούς: Πώς δουλεύουν οι νέες κάμερες

Οι κάμερες λειτουργούν σε 24ωρη βάση και έχουν τη δυνατότητα καταγραφής παραβάσεων ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χωρίς να εστιάζουν στους επιβαίνοντες του οχήματος, καθώς λαμβάνεται εικόνα μόνο από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το καταγεγραμμένο υλικό μεταφέρεται αυτόματα σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης, στο οποίο έχει πρόσβαση αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία, η οποία και προχωρά στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εγκατάσταση των «έξυπνων» καμερών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής οδικής ασφάλειας που υλοποιείται στην Αττική, η οποία περιλαμβάνει επίσης νέες διαβάσεις πεζών, αναβάθμιση φωτισμού σε υπόγειες διαβάσεις και παρεμβάσεις σε κεντρικές λεωφόρους, με συνολική χρηματοδότηση άνω των 30 εκατ. ευρώ.

