Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ ο Γιώργος Μαζωνάκης στην «Ακτή Πειραιώς» μετά την καταγγελία του 21χρονου τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς, λίγες μόλις ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν στο φως της δημοσιότητας ήρθε μήνυση σε βάρος του από τον 21χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο, με κατηγορίες για ασελγείς πράξεις.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τη δημοσιότητα γύρω από το θέμα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε κανονικά στη σκηνή, όπως είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα των εμφανίσεών του στο γνωστό νυχτερινό κέντρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα με το χαρακτηριστικό, εκκεντρικό του στυλ και συστήθηκε στο κοινό ως «ο Γιώργος, ο αληθινός».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, απευθύνθηκε αρκετές φορές στο κοινό, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα με τον γνώριμο, άμεσο τρόπο του. Ανάμεσα σε όσα είπε, ξεχώρισαν οι φράσεις: «Είναι σημαντικό να μην ντρέπεστε, απλώστε και κανένα χέρι» και «Για να περάσουμε καλά, πρέπει να είστε ο εαυτός σας», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η Ακτή Πειραιώς ήταν κατάμεστη, με τον κόσμο να τραγουδά, να χορεύει και να αποθεώνει τον καλλιτέχνη καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1z26krm5q9?integrationId=40599y14juihe6ly}