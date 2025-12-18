Οργανωμένη κακοκαιρία έρχεται στη χώρα μας από το Σάββατο ενώ αναμένεται τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης και Σάκης Αρναούτογλου κάνουν την πρόβλεψη για τον καιρό των επόμενων ημερών. Και οι δύο κάνουν αναφορά για κακοκαιρία που θα σαρώσει αρκετές περιοχές της χώρας.

Αρχικά, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως το Σάββατο έρχεται το βαρομετρικό χαμηλό από μία θαλάσσια έκταση βόρεια της Αφρικής.

Αυτό το βαρομετρικό θα κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά και τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν να περνάει από τα βορειότερα τμήματα της χώρα μας.

Επομένως το Σάββατο, θα είναι μία ημέρα μέσα στην οποία θα αρχίσει ο καιρός από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι συννεφιές θα κυριαρχούν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και το μεσημέρι - απόγευμα οι βροχές θα είναι περισσότερες και εντονότερες, κυρίως πος τα ανατολικάκαι νότια θαλάσσια τμήματα.

Αυτή η κακοκαιρία, θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, με μεγάλες εντάσεις, μεγάλες ραγδαιότητες, προς την περιοχή της νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ίσως κάποιες καταιγίδες περάσουν και από τα νοτιότερα τμήματα του νομούς Αττικής.

Το Σάββατο, νότια και νοτιοανατολικά θα έχουμε βαρύ καιρός με έντονες βροχές και καταιγίδες, και λίγο πιο βόρεια(Θεσσαλία, Μακεδονία, Σποράδες, Χαλκιδική) θα επικρατήσει ένας άλλος τύπος καιρού, με μικρότερες εντάσεις και λιγότερο νερό.

Την Κυριακή, η κακοκαιρία θα εντοπίζεται στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και η περιοχή της Αττικής, θέτει υποψηφιότητα για κάποιες καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Θα φθάσουμε με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, αρκετές βροχές και χιόνια κονντά στα βουνά μας.

Οσο πηγαίνουμε κοντά στην νέα χρονιά θα βλέπουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και ίσως τα χιόνια, ίσως κατέβουν σε χαμηλότερο υψόμετρο το Σαββατοκύριακο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df13br7m0yn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε πως την Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, ωστόσο προς το Σάββατο θα έχουμε φαινόμενα στα δυτικά και νότια της χώρας και μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής θα ενταθούν οι βροχές στα ανατολικά όπως και στην Κρήτη. Βροχές θα έχουμε και σε Σποράδες αλλά και ανατολική Θεσσαλία.

Από Δευτέρα 22/12 θα έχουμε βροχές στα δυτικά και τα νότια της χώρας μας και πιο αξιόλογες στα δωδεκάνησα, σε Μαγνησία και Εύβοια. Πάντως από την Τρίτη 23/12 και την Τετάρτη 24/12 θα έχουμε αλλαγή του καιρού με αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά και τα Χριστούγεννα θα έχουμε άστατο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μάλιστα μετά τα Χριστούγεννα στις 26/12 θα έχουμε και καλές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά μας. Από τις 27/12 θα πάμε σε μια εξασθένηση των φαινομένων.

{https://www.youtube.com/watch?v=87Bl79iz0_U}

Τέλος, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από την Παρασκευή οι συννεφιές θα πικνώσουν και κυρίως το Σάββατο θα έρθει ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά και θα φέρει βροχές κυρίως στα νότια και νοτιοδυτικά της χώρας.

«Βροχές περιμένουμε στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και όσο πηγαίνουμε προς την Κυριακή θα επηρεάσει τα νότια της χώρας ενώ ο βορειοανατολικός άνεμος που θα επικρατήσει στο βόρειο Αιγαίο θα φέρει βροχές στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια το Σάββατο και Κυριακή» πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df14fhzm56c1?integrationId=40599y14juihe6ly}