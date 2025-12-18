Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα, πότε επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές.

Μια ανάσα μας χωρίζει από το τέλος των μαθημάτων για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με τα σχολεία να κινούνται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και τους μαθητές να μετράνε αντίστροφα για την ανάπαυλα των 16 ημερών. Η εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στις τελευταίες ημέρες πριν από τις διακοπές, αποκτά πιο χαλαρό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών να στρέφεται κυρίως στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην ολοκλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων του πρώτου τριμήνου. Άπαντες λοιπόν προετοιμάζονται για τον μισό μήνα διακοπών με κλειστά σχολεία.

Ήδη σε πολλά σχολεία έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται χριστουγεννιάτικες γιορτές, θεατρικά δρώμενα, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις αλληλεγγύης, ενώ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια αυτό το διάστημα προγραμματίζονται οι καθιερωμένες πολυήμερες σχολικές εκδρομές. Παράλληλα στα Δημοτικά είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επίδοσης των βαθμολογιών του πρώτου τριμήνου, με τους γονείς να λαμβάνουν τους ελέγχους προόδου των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι το καθαρά διδακτικό έργο περιορίζεται αισθητά, καθώς οι τελευταίες ημέρες πριν τις γιορτές αφιερώνονται κυρίως σε δραστηριότητες χαμηλότερης έντασης, επαναλήψεις ή πολιτιστικές δράσεις.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι για τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα χτυπήσει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου προπαραμονή των Χριστουγέννων. Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί δύο εβδομάδες αργότερα, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Οι μαθητές αδημονούν για την διακοπή των μαθημάτων και το διάλειμμα των δύο εβδομάδων από τη σχολική ρουτίνα. Για τους μαθητές, οι διακοπές αποτελούν μια ευκαιρία ξεκούρασης και αποφόρτισης μετά από έναν απαιτητικό πρώτο τρίμηνο, ενώ για τις οικογένειες σηματοδοτούν μια περίοδο προσαρμογής, ειδικά για τους εργαζόμενους γονείς που καλούνται να διαχειριστούν τη φύλαξη των παιδιών.

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη η επιστροφή τον Ιανουάριο να συνοδευτεί από σταθερό προγραμματισμό και κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ώστε να μην χαθεί περαιτέρω πολύτιμος διδακτικός χρόνος. Σε κάθε περίπτωση, το εορταστικό κλίμα έχει πλέον κυριαρχήσει στα σχολεία, με το βλέμμα όλων να στρέφεται στις γιορτές και στην επανεκκίνηση της σχολικής χρονιάς με το νέο έτος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denioaplkxp5?integrationId=40599y14juihe6ly}